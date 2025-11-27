Las Guerreras buscan asegurar la Main Round ante una combativa Islas Feroe

La Selección Española Femenina de Balonmano afronta este viernes (20:30) un partido determinante en el Campeonato del Mundo de 2025. Tras imponer su autoridad en el debut frente a Paraguay (26-17), las Guerreras se miden ahora a Islas Feroe con una misión clara: sumar dos puntos y certificar su presencia en la Main Round antes de encarar el trascendental duelo contra Montenegro. El equipo de Ambros Martín llega con confianza, consciente de que el rival es teóricamente inferior, pero también de que la ilusión feroesa puede convertirse en un arma si España baja un solo peldaño en intensidad.

La defensa, el pilar del proyecto

El estreno mundialista dejó una certeza: la defensa 6:0 funciona como la columna vertebral de este equipo. La contundencia atrás, sostenida por una Lucía Prades en estado de gracia (superando el 40% de paradas), permitió a España controlar el ritmo del choque y minimizar los desajustes del ataque. Esa fortaleza será nuevamente clave ante Islas Feroe, un conjunto que buscará atacar en largo, pausar el juego y aferrarse al contacto físico para incomodar a las españolas.

Las Guerreras cumplen con el guión y arrancan el Mundial con una cómoda victoria / EFE

La misión de las Guerreras pasa por provocar pérdidas, activar las transiciones rápidas y castigar al contragolpe. El objetivo está claro: construir una ventaja cómoda a partir de la defensa, sin permitir que el partido se estanque ni que el rival se sienta cómodo en ataques prolongados.

Las cuentas pendientes en ataque posicional

A pesar del buen inicio, el cuerpo técnico insiste en mejorar la fluidez ofensiva. Ante Paraguay se encadenaron fases de juego más espesas, con pérdidas no forzadas y una circulación de balón más lenta de lo deseado."Estamos satisfechos por la victoria, pero somos capaces de hacerlo bastante mejor", afirmó el seleccionador español. El encuentro contra Islas Feroe se presenta como un banco de pruebas ideal para ajustar automatismos, perfeccionar cruces y afinar la toma de decisiones en superioridades numéricas.

España necesita elevar su ritmo en el ataque posicional para no depender únicamente de los contraataques. Las jugadoras conocen ese reto, especialmente en un torneo donde cada detalle cuenta cuando llegan las selecciones de máximo nivel.

Rotaciones para reforzar el bloque

El plan de Ambros Martín también pasa por repartir minutos con inteligencia. En una competición tan exigente, gestionar el desgaste físico se vuelve esencial, y el duelo ante Islas Feroe ofrece el contexto perfecto para ello. Jugadoras como Kaba Gassama o las centrales alternativas dispondrán de tiempo para afianzarse y ganar confianza, mientras que las titulares podrán dosificar esfuerzos pensando en el cruce decisivo con Montenegro.

Choque de Kaba Gassama ante dos argentinas en un intento de tiro. / Anze Malovrh / kolektiff

El fondo de armario de las Guerreras puede marcar diferencias en la segunda fase del torneo, y este partido servirá para calibrar su estado, ritmo competitivo y capacidad para mantener la intensidad defensiva sin fisuras.

Una ocasión para mostrar jerarquía

España afronta este encuentro con respeto máximo hacia el rival, pero con la obligación de imponer su ley desde el primer minuto. Las Guerreras quieren que la ilusión que acompaña a Islas Feroe en su debut mundialista no se traduzca en una sorpresa incómoda, sino en una oportunidad para consolidar su proyecto.

La victoria es innegociable. Pero más allá del resultado, el choque representa un paso más en la construcción del equipo que España aspira a ser en este Mundial: sólido atrás, creativo en ataque y ambicioso en cada acción. Este viernes, ante Islas Feroe, toca demostrarlo.