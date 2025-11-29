Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se coloca líder tras vencer al Barça Atlètic

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto logró una victoria contundente frente al Barça Atlètic (31-25) en la decimosegunda jornada de la División de Honor Plata Masculina. El Pabellón Port de Sagunt vivió su mejor entrada de la temporada, con la afición local respaldando a los suyos en un partido que tuvo un claro dominio valenciano desde el inicio. Con este triunfo, el equipo rojiblanco se coloca momentáneamente como líder de la competición con diecisiete puntos y un partido menos, a la espera de los resultados de la jornada.

Comienzo igualado y primeras ventajas locales

El encuentro arrancó con intensidad defensiva por ambos bandos. Una temprana exclusión de Alex Pozzer dio entrada a David García, quien se incorporó de inmediato al 40x20. Los primeros minutos reflejaban igualdad en el marcador (1-1), con los visitantes anotando por medio de Álex Ugalde y Miguel Ángel Martín Duque. Por parte de los locales, Matheus de Novais apareció con fuerza, anotando tres goles consecutivos que impulsaron al equipo hacia la primera ventaja significativa.

La portería rojiblanca se erigió como un muro con Juani Villarreal deteniendo varios disparos, lo que permitió al Fertiberia abrir un 8-5 en el minuto 14. Sin embargo, el Barça Atlètic no tardó en reaccionar. Mikael Lopes marcó tres goles consecutivos y el guardameta Filip Saric elevó su rendimiento, obligando al técnico Daniel Ariño a solicitar su primer tiempo muerto con un 11-8 en contra en el minuto 20.

Dominio valenciano hasta el descanso

La estrategia local surtió efecto. El Puerto Sagunto continuó encontrando espacios en la defensa culé a través de Alex Pozzer, aumentando la diferencia hasta un +6 (15-9). Los rojiblancos mantuvieron la ventaja hasta el descanso, cerrando los primeros 30 minutos con un marcador favorable de 16-10.

Nueva victoria del Balonmano Puerto Sagunto / Jakob Pelko

Segunda mitad: control y contundencia

Tras la reanudación, los catalanes recortaron mínimamente el marcador, pero Juani Villarreal frenó cualquier intento de remontada. Alberto Serradilla destacó desde los lanzamientos de siete metros, mientras Gonzalo Pérez se sumó a la fiesta goleadora tras la salida temporal de Jakob Pelko por molestias físicas. La conexión de la primera línea con Pozzer siguió siendo clave, llevando al equipo local a máximas de +8 y +9 en el minuto 40 (23-14).

Las exclusiones complicaron la tarea, pero la igualdad numérica tras la exclusión de Jan Blas permitió al equipo valenciano mantener la ventaja. Con el 25-21 en el minuto 51, Toni Malla pidió tiempo muerto para frenar la posible reacción rival, logrando detener el ímpetu culé. Dos contraataques de Antonio Capitán certificaron la victoria, que finalmente quedó reflejada en un 31-25.

Próxima parada: Santander

Con la moral alta y un liderato provisional en la División de Honor Plata Masculina, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto viajará el próximo sábado a Santander para enfrentarse al Blendio Sinfín en el Pabellón Polideportivo Exterior de La Albericia, con el encuentro previsto a las 18:00 horas. La afición espera que los rojiblancos mantengan su solidez defensiva y la eficacia en ataque que les ha permitido dominar la competición hasta ahora.