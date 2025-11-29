Las Guerreras, obligadas a reaccionar ante Montenegro para sumar puntos decisivos en el Mundial

La selección española femenina de balonmano disputa este domingo (18:00h) un partido de enorme trascendencia en el Campeonato del Mundo 2025. El choque ante Montenegro, último de la Preliminary Round, llega en un momento clave para las Guerreras, que necesitan sumar puntos para la Main Round y reforzar una dinámica competitiva que se vio dañada tras la inesperada derrota ante Islas Feroe. Con la clasificación encarrilada, España encara un examen exigente en el SWT Arena de Trier, donde buscará recuperar sensaciones, confianza y eficacia en ambos lados de la pista.

Montenegro, un rival físico y de máxima exigencia

Las balcánicas llegan invictas a este duelo, con dos victorias en su casillero y un rendimiento muy sólido. Montenegro destaca por su físico, su intensidad sostenida y una coordinación defensiva que complica los ataques rivales. Su portería, fiable durante todo el campeonato, y la amplitud de su rotación las convierten en un adversario especialmente duro para un equipo español que necesita reencontrarse con su mejor nivel.

Los enfrentamientos entre España y Montenegro suelen resolverse por detalles, marcados por un ritmo alto y una elevada exigencia táctica. Las Guerreras deberán mostrar madurez y continuidad si quieren salir reforzadas de un duelo que puede definir su camino en el torneo.

Las Guerreras se la juegan ante Montenegro / RFEB

España busca estabilidad, acierto y una defensa más compacta

Tras un segundo partido irregular, España llega a este choque con la necesidad de recuperar estabilidad en su juego, continuidad en el ataque y mayor precisión en el lanzamiento. La falta de acierto frente a Islas Feroe y algunos desajustes defensivos penalizaron a un equipo acostumbrado a competir desde la garra y la intensidad.

Anne Erauskin subrayó ese análisis: “Fue un palo importante, pero el equipo tiene capacidad de sobra para levantarse, recomponerse, coger fuerzas y darlo todo contra Montenegro. Somos un grupo con jugadoras de mucha calidad y confío en que vamos a sacar nuestra mejor versión”. La lateral insistió en la importancia de recuperar la agresividad defensiva: “Esa intensidad va a ser clave para el próximo partido”.

Ganas de reivindicarse tras un golpe inesperado

El vestuario coincide en que el tropiezo debe servir como impulso. Danila So Delgado lo expresó con claridad: “Lo afrontamos con muchas ganas, pero con una especial rabia, porque lo que vimos ayer fue muy doloroso. Queremos redimirnos y, sobre todo, demostrar la fuerza que llevamos dentro”. La jugadora destacó que el equipo debe mejorar en los últimos metros y reforzar la defensa para evitar que los errores individuales condicionen el resultado.

La mentalidad, según la propia So Delgado, será un factor determinante: “Lo que vivimos ayer tiene que servir como una herida que nos recuerde y nos haga avanzar. Seguimos en un Mundial y debemos disfrutarlo para crecer”.

Ambros Martín pide carácter, control y concentración

El seleccionador español, Ambros Martín, también remarcó la importancia emocional del encuentro. “No es un partido cualquiera; es una oportunidad para demostrar carácter y superar el golpe del partido anterior”, afirmó. España aspira a llegar a la Main Round con, al menos, dos puntos, un objetivo que el técnico considera fundamental ante la igualdad que se prevé en la siguiente fase.

Martín insistió en la dureza del rival: “Montenegro es un equipo muy potente, agresivo y físico. Tenemos que estar mentalmente fuertes para afrontar una batalla en la que cada acción cuenta”. Además, subrayó la importancia de gestionar los errores desde la cohesión colectiva: “Debemos centrarnos en lo que podemos controlar y asegurarnos de que los fallos individuales no repercutan en el equipo”.

Una oportunidad para reencontrarse antes de la segunda fase

El escenario no puede ser más desafiante, pero tampoco más propicio para una reacción. Las Guerreras necesitan recuperar su identidad competitiva, reencontrar el acierto que les faltó ante Islas Feroe y mostrar la fortaleza defensiva que define a las grandes selecciones.

En Trier espera una prueba mayúscula, pero también la ocasión ideal para que España vuelva a mostrar su carácter antes de adentrarse en una Main Round donde cada punto será oro. Ante Montenegro, las Guerreras buscarán reencontrarse con su mejor versión… y con la confianza necesaria para seguir soñando en un Mundial que todavía tiene mucho por decir.