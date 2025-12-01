La hoja de ruta de las 'Guerreras' para la segunda fase del Mundial

Definido el nuevo horizonte de las 'Guerreras'. Después de certificar su clasificación para la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania como líder del grupo D, tras imponerse por 26-31 a Montenegro, las de Ambros Martín ya conocen su nueva hoja de ruta de cara a la Main Round. Si la selección española femenina de balonmano desea seguir avanzando en la competición, deberá super a Serbia, Islandia y Alemania, combinado que parte como anfitrión —los partidos se jugará en Dortmund— y que suma dos victorias en su casillero —la única selección del grupo en conseguirlo—. Estar en los cuartos de final, que se disputarán el 9 de diciembre, dependerá de clasificar entre las dos primeras de esta segunda fase.

La hoja de ruta

La selección española, que cuenta con dos puntos en su casillero, este martes, 2 de diciembre, se medirá a las 15:30 horas con Serbia —segunda del grupo C—. Un partido que será especial porque en el banquillo serbio estará José Ignacio Prades, antiguo seleccionador español y ex segundo entrenador de Ambros Martín. Pero no será la primera vez que ambos técnicos se vean las caras. Hace unos días se disputó un amistoso en la Posten Cup de Noruega, que cayó del lado español por 27-29.

“Son equipos con mucha envergadura, jugadoras con experiencia que han reclutado especialmente para este campeonato, y además con un entrenador español, un amigo. Va a ser un partido complejo”, aseguró el técnico de las Guerreras en la previa del choque. "Tenemos que continuar con los parámetros de juego, pero sobre todo con la mentalidad y la concentración que tuvimos contra Montenegro. Ser conscientes de que habrá momentos complicados y que tenemos que estar capacitadas para sobreponernos y mantener la concentración muy alta durante todo el partido", señaló.

Sin margen de relajación alguno, el conjunto español se medirá este jueves, 4 de diciembre, a las 20:30 horas en el Westfalenhalle de Dortmund —capacidad para 12.000 espectadores— a Islandia, que cerró la primera fase como tercera del grupo C. Y del estilo directo y ritmo alto, propio del balonmano nórdico, al duelo frente a la anfitriona y gran favorita del grupo: Alemania, que cuenta con pleno de victorias. Ese choque de alto voltaje se celebrará el sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas. “Va a ser, si cabe, más complicada que la primera fase, con rivales ya de más entidad, en el sentido en que todos los que estamos aquí tenemos un nivel muy parejo. Quizá exceptuando a Alemania, que por jugar en casa el factor público les da cierta ventaja”, añadió Ambros Martín.

Las Guerreras celebran el pase a la siguiente ronda del Mundial / RFEB

Montenegro, la línea a seguir

Ese apodo de 'Guerreras' no viene de la nada, sino de partidos como el que se jugó contra Montenegro. "Han sido unas auténticas guerreras. En una batalla que era importante no solamente por el rival que teníamos enfrente, sino por la importancia de los dos puntos después de haber perdido contra Islas Feroe han hecho un grandísimo trabajo", señaló Martín en declaraciones difundidas por la Federación Española.

Eso sí, a España le costó arrancar. No encontró su espacio. Pero cuando en los primeros minutos el ataque se atascó, por culpa de la lenta circulación de las montenegrinas, la defensa brilló. Esta solidez en defensiva ayudó al equipo, que llegó a ganar en la segunda mitad hasta por nueve tantos de ventaja (17-26). "En defensa el equipo ha dado un importante paso adelante y eso nos ha permitido mantenernos en el partido en los momentos difíciles. El equipo ha sido enormemente valiente con y las ideas claras. Hemos mantenido siempre la cabeza en el partido, leyendo perfectamente a quién teníamos delante y las acciones del equipo rival", explicó Martín.