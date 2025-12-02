Las Guerreras se complican el camino a cuartos

La selección española femenina de balonmano se complicó notablemente sus opciones de acceder a los cuartos de final del Mundial de Países Bajos y Alemania, tras caer este martes por 29-31 ante Serbia, en un encuentro que las Guerreras parecieron tener encarrilado con los seis goles de ventaja (23-17) con los que contaba a los diez minutos del segundo tiempo.

Pero cuando todo parecía más favorable para las de Ambros Martín llegó la desconexión del equipo español, que empeñado en estrellarse una y otra vez con la guardameta serbia posibilitó la remontada del conjunto serbio, que hizo estéril todo el buen trabajo desplegado por las Guerreras durante los primeros cuarenta minutos de juego.

Un tiempo en el que España, sabedora de la superioridad física de las defensoras balcánicas, dotó de la máxima velocidad posible a la subida de balón para impedir que Serbia pudiera conformar su defensa.

Una fórmula que no pudo dar mejor resultado a las Guerreras que aprovecharon la numerosos huecos dejados por las jugadoras serbias para tomar rápidamente la iniciativa en el marcador (5-4) de la mano de Danila So Delgado, que anotó los cuatro primeros lanzamientos.

Problemas en defensa

Pero si en ataque todo funcionaba según lo planeado por Ambros Martín, en defensa las ganas de las jugadoras españolas por salir cuanto antes al contraataque impidieron a las Guerreras dotar de la solidez necesaria a su trabajo defensivo.

Serbia supo sufrir en los peores momentos para acabar remontando al final. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Todo un problema cuando enfrente se tienen rivales como la lateral Jovana Jovovic, una reputada cañonera, que castigó las prisas del equipo español con goles y más goles que impidieron la escapada de la selección española en el marcador (9-9).

Protagonismo de Paula Arcos

Un tanteador en el que España no pudo abrir hueco hasta el tramo final de la primera mitad, en el que las Guerreras, lideradas por una efectiva Paula Arcos, que tomó el relevo goleador de Danila So Delgado, no desaprovechó tres exclusiones casi consecutivas de las balcánicas para situarse con una renta de tres goles (17-14).

Diferencia que Serbia, que dirige el español José Ignacio Prades, el técnico que condujo a las Guerreras en el Mundial disputado en España en 2021, apenas pudo recortar al descanso (19-17) pese al empeño de Jovovic, que cerró el primer período con cinco dianas.

Diez minutos sin anotar Serbia

Todo un problema con el que el equipo español acabó, y de qué manera, en el arranque de la segunda mitad en el que las de Ambros Martín dejaron más de diez minutos sin marcar no sólo a Jovana Jovovic, sino a todo el equipo serbio.

Una mejoría defensiva en la que jugó un papel fundamental la guardameta Nicole Morales, que inició la segunda mitad con tres paradas, y que permitió a las Guerreras situarse con una ventaja de seis goles (23-17).

Diferencia que pareció relajar a las internacionales españolas que en los siguientes minutos sumaron más pérdidas de balón que en todo el primer tiempo, lo que permitió a Serbia reducir su desventaja a la mitad (27-24) a diez minutos para la conclusión.

Relajación defensiva

Una dinámica negativa que no logró romper ni el tiempo muerto solicitado por el preparador español, empeñadas como se mostraron las Guerreras en estrellarse una y otra vez con las guardametas serbias.

Errores y más errores que posibilitaron la remontada del conjunto balcánico que, con un contundente parcial de 0-6, se situó por delante en el marcador a falta de seis minutos para la conclusión.

Las jugadoras de Serbia celebran la victoria ante España. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Un tiempo en el que España, ofuscada en ataque, no fue capaz de aprovechar ni la doble superioridad numérica con la que llegó a contar tras la exclusión de Teodora Velickovic y la tarjeta roja directa vista por Jovana Jovovic.

Y es que las de Ambros Martín, con la excepción de Danila So Delgado, que concluyó el duelo con once dianas, cinco de ellas de penalti, siguieron empecinadas en engordar las estadísticas de la guardameta serbia Jovana Risovic hasta condenarse definitivamente a una derrota (29-31) que complica notablemente el camino de las Guerreras hacia los cuartos de final.

- Ficha técnica:

29 - España: Morales; Bengoetxea (2), Etxeberria (1), Gassama (1), Lyndie Tchaptchet (1), So Delgado (11, 5p) y Jennifer Gutiérrez (2) -equipo inicial- Prades (ps), Vegué (1), Somaza (1), Arcos (4), Lysa Tchaptchet (-), Alicia Fernández (1), Erauskin (2), Elba Álvarez (2) y Arroyo (-).

31 - Serbia: Petkovic; Krpez-Slezak (5, 1P), Janjusevic (2), Jovovic (7, 1p), Skrobic (5), Kocic (2) y Cvijic (4) -equipo inicial-, Risovic (ps), Lazic (-), Tabak (-), Agbaba (-), Mitrovic (-), Velickovic (1), Radevic (-), Vukajlovic (5) y Garovic (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-6, 10-9, 14-12, 16-14 y 19-17 (descanso), 22-17, 23-17, 25-20, 27-24, 28-28 y 29-31 (final).

Árbitros: Altmar y Horvath (HUN). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora serbia Jovana Jovovic (m.57). Además excluyeron por dos minutos a Arcos y Jennifer Gutiérrez por España; y a Skrobic (2), Jovovic, Agbaba y Velickovic por Serbia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo II de la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania disputado en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).