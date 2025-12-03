España busca seguir viva ante Islandia

La selección española femenina de balonmano afronta mañana, jueves 4 de diciembre a las 20:30h., un duelo decisivo ante Islandia en la Main Round del Campeonato del Mundo 2025. El partido es clave para mantener vivas sus opciones de pasar a cuartos de final después de la ajustada y dolorosa derrota encajada ayer frente a Serbia. El equipo llega con sensaciones positivas en el juego, pese a no haber logrado trasladarlas en forma de resultado en el último encuentro, y con la convicción de que el nivel mostrado debe ser el punto de partida para reencontrarse con la victoria.

Las 'Guerreras' han demostrado capacidad para dominar los partidos, imponiendo su ritmo y solidez defensiva, como ocurrió frente a Montenegro y la mayor parte del duelo contra Serbia. Sin embargo, pequeños detalles en los minutos finales evitaron que las buenas prestaciones tuvieran premio. Con esa experiencia reciente, el objetivo ante Islandia pasa por mantener la concentración y continuidad durante los 60 minutos para evitar que se repita un final ajustado.

El rival presenta un estilo nórdico reconocible, con jugadoras de gran movilidad, agresividad en la penetración y un ritmo ofensivo elevado. Islandia propone un juego rápido, con centrales y laterales muy habilidosas capaces de generar espacios en situaciones de uno contra uno. Controlar esas acciones individuales y frenar las transiciones será una de las claves del encuentro, especialmente ante un equipo que castiga cualquier desconexión tanto ofensiva como defensiva.

Las 'Guerreras', no obstante, han demostrado sobriedad atrás en los últimos partidos, incluso en contextos exigentes como el 7 contra 6 propuesto por Islas Feroe días atrás. Esa solidez, sumada a la capacidad del equipo para correr y encontrar fluidez ofensiva, mantiene intactas las opciones españolas. La consigna es clara: centrarse únicamente en el partido, dejar atrás lo ocurrido y asumir el reto con determinación.

Las Guerreras se la juegan ante Montenegro / RFEB

La selección afrontará la Main Round sin la portera Nicole Wiggins, que no continua en el campeonato por una decisión técnica derivada de unas molestias físicas en la preparación. Aunque la evolución ha sido positiva y no existe preocupación médica, se estimó que lo más oportuno sería detener su participación.

Ambros Martín: "Dependemos de nosostras mismas"

El seleccionador valoró el partido anterior y expresó confianza en la respuesta del equipo ante Islandia: “Pese a la derrota, el equipo mostró un nivel muy alto durante gran parte del encuentro. Eso es lo que nos mantiene con la convicción de que podemos hacer un buen partido mañana. El grupo está muy metido, muy mentalizado, y sabemos que cada duelo en esta Main Round exige estar preparadas para todo. Hemos competido bien, aunque en dos choques no haya llegado el resultado.”

Ambros Martín subrayó las claves para frenar el juego islandés y la importancia del enfoque propio: “Islandia es un equipo rápido, con jugadoras pequeñas, habilidosas y muy listas, que aprovechan muy bien las penetraciones y el contraataque. Tendremos que controlar esas acciones individuales y su ritmo en las transiciones. Pero, sobre todo, va a depender de nosotras: si conseguimos centrarnos únicamente en el partido y olvidarnos de lo anterior, estoy convencido de que podemos firmar un gran encuentro.”

Elba Álvarez: "Tenemos que ser agresivas y constantes los 60 minutos"

La jugadora reconoció el golpe de la derrota, pero destacó la capacidad del grupo para reaccionar: “Aún estamos tocadas por lo de ayer, porque lo tuvimos y se nos escapó, pero somos conscientes de lo que no puede volver a pasar. Mañana saldremos a por los dos puntos convencidas de que podemos competir bien contra el estilo de Islandia y recuperar las buenas sensaciones que tuvimos durante gran parte del encuentro.”

Además, insistió en que la defensa será determinante para imponerse: “Necesitamos una defensa fuerte y agresiva durante los 60 minutos, que nos permita correr y evitar que ellas estén cómodas en su ritmo alto de circulación. Si logramos ralentizar su juego y mantener la confianza en nuestro ataque, podemos hacerles daño. Al final, cada partido es ya una final, y tenemos que mostrar ese punto de agresividad y constancia para demostrar que estamos preparadas para dar un paso adelante.”