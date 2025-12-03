Las Guerreras denuncian mensajes racistas durante el Mundial

La selección española femenina de balonmano lucha aún por meterse en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Países Bajos y Alemania, pero al margen de la lucha deportiva por sobreponerse al último tropiezo ante Serbia, las jugadoras se han visto obligadas a denunciar los comentarios racistas y xenófobos que han recibido algunas de ellas en las redes sociales.

Lysa Tchaptchet se hizo eco de los mismos en sus redes sociales, con comentarios que llegaron en respuesta a un tuit de ánimo del presidente de la Federación España, el valenciano Paco Blázquez, tras la derrota de España ante Islas Feroe.

Un momento del partido entre España y Paraguay. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Respuesta de las jugadoras

"Perdamos o ganemos, esto es inadmisible", señalaba la jugadora, en un mensaje del que también se hicieron eco muchas de sus compañeras, entre ellas Danila So Delgado, Carmen Arroyo, Kaba Gassama y Lyndie Tchaptchet, hermana de Lysa.

Entre los lamentables comentarios se podían leer algunos como "menos negras y más españolas", "todo lleno de negras, puto traidor" o "nos llenáis la selección de negras y aún así perdéis, es para llevaros a la guillotina". Unos ataques en redes a los que ha respondido la Asociación de Jugadoras de Balonmano (AMBM) con un comunicado este mismo miércoles.

Captura publicada por las jugadoras, con los comentarios racistas recibidos. / SD

Comunicado de la AMBM

"Desde la AMBM condenamos rotundamente toda conducta racista y lamentamos profundamente los comentarios y mensajes que están recibiendo las jugadoras de la selección. Los comportamientos racistas no pueden ni deben tener cabida en el deporte. El deporte es sinónimo de unión y respeto y exigimos que esté libre de odio. ¡Basta ya!".