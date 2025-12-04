Las Guerreras siguen vivas con una gran Lucía Prades

La selección española femenina de balonmano se aferró a sus opciones de acceder a los cuartos de final del Mundial de los Países Bajos y Alemania, tras imponerse por 23-30 a Islandia con un demoledor parcial de 4-14 en los últimos veinte minutos de juego.

Reacción final que permitirá a las de Ambros Martín llegar a la última jornada de la segunda fase, en la que las Guerreras se medirán el próximo domingo (18:00) con una Alemania ya clasificada, con posibilidades de alcanzar los cuartos para lo que tendrán que ganar a las anfitrionas y esperar una derrota de Serbia ante Montenegro.

Reacción a tiempo

Una última oportunidad que el conjunto español a punto estuvo de dejarse escapar, empeñado como estuvo durante casi toda la primera mitad en estrellarse con las porteras rivales, un problema recurrente a lo largo de todo el campeonato.

Falta de efectividad a la que las Guerreras añadieron en esta ocasión una endeblez defensiva que permitió a Islandia situarse con una más que inquietante ventaja de tres goles (12-9) a falta de ocho minutos para el descuento.

Un resultado que hizo sonar todas las alarmas en el equipo español, que aferrado a las paradas de Lucía Prades y a los goles de la pivote Lyndie Tchaptchet logró dar la vuelta a la situación y cerrar la primera mitad por delante en el marcador (13-14).

Un partido irregular

Pero si algo ha lastrado a España en este torneo es al irregularidad, combinando momentos de gran juego con otros en los que las Guerreras se derrumban ante la más mínima adversidad.

Un problema que volvió a repetirse en el arranque del segundo período, en el que las de Ambros Martín parecieron olvidarse de todo lo bueno que habían hecho en los minutos finales de la primera parte.

Once minutos de zozobra que parecieron condenar a España a una nueva derrota, tras volver a situarse con una desventaja de tres tantos (19-16) en el marcador.

Pero la valenciana Lucía Prades, que debuta en este Mundial en una gran cita internacional, no estaba dispuesta a que la aventura de las Guerreras se acabase tan pronto y al igual que hizo en el primer período rescató a la selección con sus oportunas intervenciones.

Paradas que unidas a los tantos de la lateral Maddi Bengoetxea, otra debutante, y la pivote Lyndie Tchaptchet, que cerró el duelo con seis dianas, permitieron a las Guerreras no solo igualar la contienda, sino dar por completo la vuelta a partido con un demoledor parcial de 1-13 que permitió a España dejar sentenciado el duelo (20-29) a tres minutos para la conclusión.

Ficha técnica:

23 - Islandia: Renotudottir y Helgadottir; Asgeirsdottir (1), Diana Magnusdottir (2), Eliasdottir (-), Thorkelsdottir (5), Thompson (-), Erlingsdottir (3, 2p), Elin Magnusdottir (3), Dana Gudmundsdottir (1), Asmundsdottir (-), Sturludottir (7), Jensdottir (1), Oddsdottir (-), Rakel Gudmundsdottir (-) y Jonsdottir (-)

30 - España: Prades (1) y Morales; Jennifer Gutiérrez (4, 2p), Etxeberria (2), Somaza (1), Arcos (-), Lysa Tchaptchet (-), So Delgado (4, 1p), Gassama (-), Alicia Fernández (2, 1p), Erauskin (1), Elba Álvarez (4), Lyndie Tchaptchet (6), Arroyo (1), Bengoetxea (4) y Oppedal (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-6, 8-7, 10-8, 12-11 y 13-14 (Descanso) 16-14, 18-16, 19-19, 20-24, 20-28 y 23-30 (Final)

Árbitros: Budzak y Zahradnik (SVK). Excluyeron dos minutos a Elin Magnusdottir y Jonsdottir por Islandia, y a Arcos, Gassama y Lyndie Tchaptchet (2) por España.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo II de la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania disputado en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania). EFE