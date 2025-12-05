Lo que necesitan las 'Guerreras' parar acceder a los cuartos del Mundial

Nadie dijo que el camino fuera fácil. Y si no que se lo digan a las 'Guerreras', que este viernes a las 18:00 horas afrontan un partido decisivo de la Main Round. España se juega su presencia en los cuartos de final y enfrente tendrá a la incontestable Alemania, ya clasificada para la siguiente ronda independientemente de lo que suceda mañana. Para postre, las germanas sentirán de cerca el calor de su afición, ya que la ciudad de Dortmund se vestirá de gala para acoger un duelo marcado por la dificultad, la emoción y la matemática. Porque las de Ambros Martín tienen opciones de acceder a los cuartos, pero no dependen de sí mismas.

La carambola para acceder a los cuartos

Las condiciones son claras y ya no hay margen de error: España tiene que superar sí o sí a Alemania. El reto es mayúsculo. No solo porque el combinado alemán es uno de los equipos más sólidos del campeonato, que con su poderío físico, su defensa agresiva y calidad individual ha atemorizado a todo rival que se ha cruzado por su camino, sino porque además cuenta con el aliciente de jugar en casa. El Westfalenhalle de Dortmund se volcará completamente con las suyas y creará un ambiente ensordecedor que las 'Guerreras' tendrán que saber gestionar desde el primer minuto.

A ello se suma otro factor importante: las anfitrionas ya tienen la clasificación asegurada, por lo que llegan al choque sin presión. Lo que se puede traducir en que podrían bajar el ritmo y la intensidad contra la de Ambros Martín, pero también jugar más liberadas, lo que las convierte en un equipo más peligroso si cabe. Pero no solo basta con vencer a las germanas. También hay que esperar a que Montenegro haga los deberes y derrote a Serbia. Solo con esa combinación —con la victoria frente a Alemania y la derrota de Serbia— España podrá continuar su camino en el torneo.

Anne Erauskin lanza a puerta en el partido frente a Islandia / RFEB

Lucía Prades, la heroína de las 'Guerreras'

La portera castellonense, que en este Mundial ha debutado en una gran cita internacional, fue una de las heroínas en la victoria frente a Islandia por 23-30. Con sus brillantes intervenciones, evitó que el sueño se acabase antes de tiempo. "Haber ganado ayer nos ha dado un chute de energía y, siendo la última bala que nos queda, vamos a ir a muerte con ella. Vamos a pelear por esos dos puntos e intentar pasar a cuartos. Sabemos que no depende solo de nosotras y que el partido previo marcará mucho nuestro futuro, pero lo que esté en nuestra mano tenemos que lograrlo", confió.

Lucía Prades abogó por, ante un rival como Alemania, centrarse en el juego propio: "Los partidos dependen sobre todo de lo que hagamos nosotras. Tenemos que centrarnos muchísimo en nuestro propio juego, sentirnos a gusto desde el inicio y, a partir de ahí, buscar nuestras opciones.” Además, subrayó que la clave del balonmano es defender y atacar y que esa es la seña de identidad de las 'Guerreras': "Esa será nuestra intención: ser fuertes atrás, poder correr y jugar a lo que nos hace sentirnos cómodas. Si lo conseguimos, tendremos nuestras oportunidades”.