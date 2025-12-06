El Fertiberia Puerto Sagunto salva un punto en Santander

El Fertiberia Puerto Sagunto consigue sumar un punto (28-28) en su visita al Blendio Sinfín, en un partido de la decimotercera jornada de la División de Honor Plata Masculina que tenía prácticamente perdido a cinco minutos para su finalización. Un triunfo que le permite seguir su racha para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

La primera exclusión en forma de dos minutos del encuentro no tardó en llegar, y es que fue antes de llegar al minuto dos, concretamente a Alex Pozzer. Pese a ello, los rojiblancos lograron un parcial favorable (0-1) en inferioridad numérica. Llegados al minuto 8, tan solo se habían anotado dos goles (1-1), en gran parte por las paradas de los guardametas en ambas porterías.

El primer tiempo muerto del choque se dio en el minuto 9, solicitado por Herrero Lon, con el 1-3 en el marcador. La primera exclusión por parte de los locales a Javier Valverde en el minuto 10 provocó la primera gran ventaja porteña con el +3 (2-5) del minuto 12. Dani Martínez llevaba dos penas máximas detenidas en apenas trece minutos transcurridos. Unos nuevos dos minutos, en este caso a Ángel Basualdo, hicieron que la diferencia se ampliara hasta el +4 (3-7) en el minuto 15.

Los tantos de Marcos Aguilella acercaban a los santanderinos a uno (6-7) en el minuto 18. Más allá del empate obtenido, la mejor noticia del día fue el regreso al 40×20 de Javier Olivares, tras dos años apartado de las pistas por lesión. Los dos minutos a Oriol Teixidor propiciaron que volvieran las tablas en el duelo (8-8) y el primer tiempo muerto de Toni Malla llegó sobrepasado el minuto 20.

Los de Cantabria se colocaban por primera vez por delante en el enfrentamiento en el minuto 23 con el 9-8, y posteriormente la ampliaban con el 11-9. Las cosas se ponían todavía más difíciles para los de la Comunitat Valenciana con la tarjeta roja directa mostrada a Carlos Martín. La igualdad llegados al descanso era máxima con el 13-13.

Segunda parte

Un ligero parcial (0-2) tras la reanudación, con dos dianas de Nicolás Zungri, volvía a situar a los porteños con ventaja; pero una doble exclusión en el mismo minuto a este último y la segunda de Alex Pozzer volvieron a mostrar un resultado de empate con el 15-15. En el otro lado, Javier Valverde también sufrió su segunda exclusión. El primera línea Matías Payá comenzaba a enchufarse y obligó a Toni Malla a detener el partido en el minuto 44 con el 20-19. Pol Quiroga seguía, al igual que en la primera mitad, con una gran efectividad bajo palos. Aarón Pardo fue excluido de manera doble antes de llegar al ecuador de la segunda parte.

Del minuto 45 al 60, los locales tuvieron de manera continuada varias oportunidades para obtener el +2, pero desaprovecharon todas y cada una de ellas. Los visitantes estuvieron unos minutos anclados en los veinte goles, y dos malas decisiones en ataque posicional facilitaron el +3 (23-20) y el último tiempo muerto de Toni Malla en el minuto 51. Pese a que Blendio Sinfín logró su máxima ventaja de hasta cuatro tantos, los rojiblancos no se rendían y contaron con un lanzamiento de siete metros para ponerse a uno a falta de tres minutos, pero Arnau Fernández lo erró. Herrero Lon pidió tiempo muerto para que los dos puntos se quedaran en casa de manera definitiva, pero no salió como esperaba. La roja directa a Macapá para afrontar el último minuto hizo que finalizaran el encuentro en inferioridad numérica. Antonio Capitán recuperó y marcó a puerta vacía para dejar el 28-28 final.

Con este nuevo punto, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto suma siete jornadas seguidas sumando (cinco victorias y dos empates) y seguirá de lleno en la pelea por ascender a la Liga Nexus Energía ASOBAL con un total de 18 puntos en la clasificación general. El próximo miércoles día 10, a partir de las 19:00, se medirán a domicilio al Trops Málaga en el Pabellón Municipal Diego Carrasco para disputar el partido aplazado de la novena jornada de la competición.

FICHA TÉCNICA:

Blendio Sinfín (28): Víctor Doval (-), Gustavo Alonso (5), Javier Valverde (-), Marcos Domínguez (2), Aarón Pardo (1), Marcos Aguilella (5), Mikel Blanco (2), Luís Pla (-), Pol Quiroga (-), Ángel Basaldo (-), Pablo Manuel Traspuesto (-), Federico Saud Sulak (- , Macapá (3), Matías Payá (6), Pablo Rama (1), Jaime Arnau Rodríguez (3).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (28): Juani Villarreal (-), Olivares (-), Paco Ruiz (-), Jakob Pelko (3), Dani Martínez (-), Pozzer (3), Joaquín Barceló (-), Arnau Fernández (5), Gonzalo (1), David García (1), Matheus de Novais (2), Serradilla (2), Capitán (4), Zungri (5), Carlos Martín (2), Teixidor (-).

Árbitros: Mikel Gayoso Jiménez y Eder Gómez Eguiluz.

Exclusiones: Javier Valverde, Aarón Pardo y Alex Pozzer por partida doble; Ángel Basualdo, Paco Ruiz, Anrau Fernández, Nicolás Zungri y Oriol Texidior en forma de dos minutos; Herrero Lon y Toni Malla mediante tarjeta amarilla y Macapá y Carlos Martín mediante tarjeta roja.

Parciales: 1-1, 1-3, 3-7, 7-8, 11-10, 13-13 (descanso); 15-15, 18-18, 21-20, 21-20, 27-24 y 28-28 (final).

Incidencias: Partido de la 13.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Polideportivo Exterior de La Albericia.