Triunfo sólido del Servigroup Benidorm para abandonar el descenso y confirmar su mejor versión (3-1)

El Servigroup Benidorm logró una victoria de enorme valor este sábado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde se impuso al Instercap Asisa Tarragona SPSP por 3-1 (22-25, 25-17, 25-18, 25-20), en un partido de menos a más que permite al equipo de Iván Navarro abandonar los puestos de descenso y encarar con optimismo el tramo final de la primera vuelta.

El Palau volvió a presentar un ambiente sensacional, impulsando al equipo en un encuentro clave ante un rival directo. El conjunto benidormense firmó una actuación muy sólida tras un inicio titubeante, dominando los tres últimos parciales con claridad y mostrando una gran evolución en todas las facetas del juego.

El Servigroup Benidorm comenzó bien (5-5), pero a partir de ese momento el Instercap Asisa Tarragona SPSP tomó el control del parcial. Los catalanes se mostraron más contundentes en ataque, seguros en defensa y sin apenas errores, mientras que los locales encadenaron imprecisiones en recepción y dificultades para cerrar los puntos (6-9, 11-15).

La entrada puntual de Ramón González por la lesión momentánea de Sergio Ramírez no alteró la dinámica del set. El cuadro catalán llegó a dominar por 6 puntos (13-19) y, aunque el Servigroup Benidorm reaccionó en el tramo final (20-22, con un saque directo de Miguel Ángel Martínez que obligó al tiempo muerto visitante), no fue suficiente. El parcial cayó del lado catalán por 22-25.

La reacción llegó de inmediato. El equipo de Ivan Navarro salió mucho más agresivo en ataque, más preciso desde el saque y mucho más firme en la primera línea defensiva. En apenas unos minutos, el equipo de Iván Navarro se situó 6-3, forzando el primer tiempo muerto de Tarragona.

Una imagen del partido del Servigroup Benidorm / SD

La tendencia no cambió: los locales dominaron todas las fases del juego (13-7, 17-10, 20-13), con un ataque dinámico, una recepción mucho más estable y un rendimiento coral que desbordó al rival. El set incluyó el debut en Superliga de Mateo Martínez Villacañas, ovacionado por la grada. Con un contundente 25-17, el Servigroup devolvía el equilibrio al marcador.

El tercer set fue, posiblemente, el mejor del Servigroup en toda la temporada. El equipo arrancó 3-1 y rápidamente amplió diferencias gracias a un brillante trabajo defensivo y a un Xavi Fresquet imponente en el bloqueo (5-1), lo que obligó a Tarragona a parar el partido.

Una larga racha al saque de Sergio Ramírez, incluido un ace, llevó el marcador a 6-1 y más tarde a 13-5, con un punto directo de finta del propio colocador. El rival, cada vez más presionado, acumuló errores, mientras Benidorm jugaba con gran confianza y solidez. A pesar de una ligera reacción visitante (23-17), el set se cerró sin sufrimiento (25-18).

En el cuarto set, de nuevo el equipo catalán salió fuerte (1-4, 4-7, 6-9), mostrando su intención de forzar el tie-break. Sin embargo, Benidorm no tardó en reaccionar. Con Miguel Ángel Martínez al saque, incluyendo un servicio directo, los locales encontraron energía renovada, igualaron el marcador (10-9, 11-11) y a partir del 17-14 comenzaron a dirigir el set con solvencia. El tramo final fue una demostración de oficio: Dani Retuerto sumó un saque directo clave (21-18), el bloqueo volvió a marcar diferencias y el Servigroup Benidorm consolidó una ventaja que ya no soltaría. El 25-20 final certificó una victoria trabajada y muy celebrada.

En el apartado estadístico, el Servigroup Benidorm impuso su autoridad en ataque con 57 puntos por los 44 de Tarragona, además de un saque mucho más productivo, firmando 10 aces que desestabilizaron la recepción visitante. Aunque el cuadro catalán fue ligeramente superior en el bloqueo (5-7), los benidormenses compensaron con una mayor agresividad ofensiva y una mejor gestión de los errores del rival, que aportaron 25 puntos al casillero local.

A nivel individual, Miguel Ángel Martínez lideró el encuentro con 19 puntos, bien secundado por un Xavi Fresquet muy sólido en la red (11 puntos y 3 bloqueos). En el bando visitante, Ponce de León destacó con 14 tantos, mientras que Carlos Dos Santos completó una actuación notable pese a las molestias físicas con las que finalizó.

Declaraciones de Iván Navarro:

“Estamos muy contentos con la victoria. El equipo ha demostrado que está en un gran nivel de confianza y de juego. Hoy era un partido muy importante para salir de abajo y el grupo supo reponerse tras un inicio con dudas. A partir del segundo set impusimos nuestro ritmo y fuimos superiores. Esta victoria nos da mucha moral para los próximos partidos, aunque sabemos que el duelo en Soria será muy complicado. Vamos con confianza y con la intención de sacar algo positivo.”

Declaraciones de Vladimir Stevovski:

“El rival ha sido mejor que nosotros. Comenzamos ganando el primer set, pero ellos se impusieron en los tres siguientes sets. Tuvimos nuestras opciones en el cuarto set, pero ellos nos hicieron mucho daño con el saque y al final no pudo ser”.

El triunfo permite al Servigroup Benidorm alcanzar los 7 puntos y abandonar los puestos de descenso después de varias jornadas abajo. Con tres partidos por disputar en esta primera vuelta —incluyendo una difícil visita al colíder, Grupo Herce Soria—, el equipo afronta un tramo decisivo en este final de año con renovado optimismo para tratar de alcanzar la Copa del Rey.

El próximo compromiso será este próximo fin de semana en Los Pajaritos frente al Grupo Herce Soria Voleibol, uno de los equipos más en forma del campeonato.