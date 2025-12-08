Una victoria de más de dos puntos para el Horneo EÓN Alicante (39-35)

Resarcirse, lamerse las heridas y morder como nunca. Así se puede resumir el partido del Horneo EÓN Alicante frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil para llevarse más que 2 puntos.

El EÓN salió, esta vez sí, con la sexta puesta desde el pitido inicial y no bajó de marcha en ningún momento. Los de Roi fueron superiores en un inicio frenético entre dos equipos que sabían todo lo que había en juego para ambos.

El ritmo alto de juego y la velocidad en los contraataques marcaban los primeros compases que situaban al EÓN por arriba en el marcador, gracias, sobre todo, a los tantos de Borragán y Laucha. Distancia en la que también era protagonista Roberto Domenech que se hacía grande para convertir la portería alicantina en un auténtico muro.

A pesar de todo, y, como era de esperar, los cordobeses tenían aún mucho que decir. Los de Bustos se acercaban peligrosamente hasta que en el 21 de partido lograron, por primera vez, el empate (14-14). Desde ese momento, el partido se convirtió en un toma y daca entre ambos equipos pero con un EÓN capaz de aguantar las embestidas y el resultado a favor.

Pasaban los minutos y los de Roi se volvieron a hacer con el control ayudado por una sólida defensa alicantina que se convertía en una muralla para evitar que Puente Genil volviera a acercarse peligrosamente y llevar el partido al 22-18 al descanso.

Segunda parte para mantener la ventaja

Tras el paso por vestuarios, Ander fue el primero en lograr que el equipo se fuera hasta 6 arriba. La máxima diferencia hasta el momento en el encuentro. Puente Genil aprovechó varias pérdidas de balón y errores de pase para intentar igualar las fuerzas.

Pero el EÓN hoy contaba con un excelso Javi Borragán en ataque que se convertía en el máximo anotador del partido. Tantos que se apoyaban en la actuación de Roberto Domenech bajo palos. Juego ofensivo y defensivo que bailaban a la par para sostenerse.

A falta de 5 para el final, Puente Genil logró ponerse a solo 2 abajo al aprovechar una nueva pérdida de balón en el ataque alicantino y pillarles desprevenidos a la contra.

Eran sin duda, los momentos más complicados para el equipo, en los minutos finales que vía como Puente Genil volvía a disfrutar de una nueva oportunidad desde los siete metros y, una vez más, volvía a toparse con un Roberto Domenech que echaba la cerradura a la portería. Aguantó bien el EÓN hasta el pitido final para llevarse los dos puntos al superar a su rival por un 39-35 final.

Dos puntos que suponen mucho más. Dos puntos que alejan aún más al equipo de los puestos de descenso y le devuelven a su identidad de pelea y garra para coger aire en el tramo final del año.

Próximo partido

El Horneo EÓN Alicante jugará la próxima jornada el domingo 14 de diciembre a las frente a ABANCA Ademar León a las 18:00 horas en el Palacio Municipal de los Deportes Urbano González Escapa de León.

Estadísticas

HORNEO EÓN ALICANTE (39): Iván Montoya (4), Javier Borragán (8), Borja Méndez, Jose Oliver (2), Ander Torriko (7), Fabio Teixeira (4), Augusto Moreno, Laucha Robledo (7), Edu Escobedo, Xabier Barreto (1), James Parker (5), Aarón Gutiérrez (1), Darko Dimitrievski.

CAJASOL ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL (35): Elcio Carvalho, Pablo Simonet (5), Antonio Cabello (1), Daniel Ramos (3), Borivoje Dukic (1), Paco Bernabéu (5), Jose Cuenca (1), Álvaro de Hita, Domingo Mosquera (3), Lucas Aizden, Tiago Sousa (3), Daniel Serrano (4), Leandro Samedo (5), Mario Dorado (1), Claudio Ramos, David Estepa (3).

Parciales: 4-3, 9-7, 11-9, 14-12, 18-16, 22-18. Segunda parte: 27-21, 29-25, 31-27, 34-29, 37-34, 39-35.