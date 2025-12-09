El Fertiberia Puerto Sagunto busca el liderato en Andalucía

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto disputará este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón Municipal Diego Carrasco y frente al Trops Málaga, la aplazada novena jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Se trata de un partido que debería haberse disputado en el mes de noviembre, pero los malagueños solicitaron su aplazamiento a la RFEBM, con resultado favorable, debido a los compromisos internacionales tanto de sus entrenadores por aquel entonces (Chispi Vázquez y Micri Rueda) como de su jugador Alberto Castro.

Que sigua la racha

Los rojiblancos llegan al choque en racha, ya que han conseguido sumar en los siete últimos compromisos que han disputado en liga regular, con un balance de cinco victorias y dos empates. El pasado fin de semana lograron rascar un punto (28-28) en Santander, en su visita al Blendio Sinfín, en un encuentro que estaba prácticamente perdido, pues a falta de tan solo cinco minutos para su finalización caían por una renta de cuatro goles. Actualmente, son cuartos clasificados en la tabla general con dieciocho puntos. El duelo es una oportunidad de oro para los de la Comunidad Valenciana. En caso de empate se colocarían terceros con diecinueve puntos y, si logran la victoria, serían colíderes de la categoría junto al Cajasol Sevilla BM Proin con veinte puntos, aunque virtualmente primeros al contar con una mejor diferencia de goles hasta la fecha.

Los andaluces, en cambio, no han arrancado de la mejor manera posible. Desde el inicio de la competición han ocupado puestos de descenso directo a Primera Nacional. Sin embargo, en la última jornada cambiaron la dinámica de cuatro derrotas consecutivas, venciendo por 28-31 en su desplazamiento ante uno de los aspirantes al ascenso, la Fundación Agustinos Alicante, después de anunciar el día anterior la desvinculación, de mutuo acuerdo, de su cuerpo técnico. En su lugar, Daniel Ibáñez (entrenador del juvenil

de División de Honor), José González Vázquez y Rafa Correa asumieron las riendas de la plantilla de manera interina. La suma de esos dos puntos les ha permitido respirar ligeramente al ascender hasta la decimosegunda posición (puesto de playout) en la clasificación, con ocho puntos.

En la previa, Trops Málaga anunció de manera oficial a Curro Lucena como nuevo primer entrenador, por lo que debutará al frente del equipo delante de la afición azulina. Será su tercera etapa en el club, al que ascendió en 2019 a la categoría en la que se encuentran actualmente. De 2023 al pasado curso fue la mano derecha de Quino Soler y, en la presente temporada, dirigía al filial de Primera Nacional (One EdenMijas).

Respecto a los últimos enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, la pasada campaña los porteños lograron vencer a los del sur tanto en el partido de ida como visitantes (23-24), como en el de vuelta como locales (31-27).

Un equipo renovado

Analizando la plantilla, en el mes de mayo comunicaron hasta un total de diez bajas, entre ellas la de uno de los dos actuales guardametas del Fertiberia Juani Villarreal. En el apartado de renovaciones pudieron mantener a piezas clave como el experimentado portero Jorge Villamarín, el pivote Javi García o el que fuera jugador del Fertiberia, Nacho Moya. Además, realizaron fichajes de gran nivel, como el de Pol Amores en portería; los primeras líneas Caue Martins y Jacob Díaz; el regreso de Roberto Muñoz a la entidad; o la vuelta de Alberto Castro con la temporada ya iniciada, después de haber anunciado su baja meses atrás.