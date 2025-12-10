Derbi de la #Comunitatdelhandbol en la División de Honor Plata Masculina

La División de Honor Plata Masculina vivirá este domingo un derbi valenciano cargado de emoción en el Pabellón de Puerto de Sagunto, donde el Fertiberia Puerto de Sagunto recibirá al Balonmano Servigroup Benidorm este domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas.

Así llegan los equipos al duelo autonómico

Fertiberia Puerto de Sagunto y BM Servigroup Benidorm llegan al derbi del domingo en un gran momento de forma, lo que aumenta la expectación por el choque en el Pabellón de Puerto de Sagunto. El equipo local ha mostrado solidez en casa, donde ha conseguido varias victorias claras, y ha sabido competir fuera, ganando partidos ajustados como el reciente triunfo ante Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa y pese a alguna derrota mínima fuera de casa. Por su parte, Benidorm llega con la moral alta tras victorias importantes como la conseguida frente a Helvetia Anaitasuna, mostrando un juego colectivo sólido, velocidad en ataque y estabilidad defensiva.

Ambos equipos suman 18 puntos, pero Puerto de Sagunto tiene un partido menos, lo que añade tensión al duelo y refuerza la importancia de la victoria local. El derbi promete ser un enfrentamiento intenso, con dos conjuntos en buena dinámica y con ganas de imponer su juego y acercarse a los puestos altos de la tabla.

El duelo se presenta como un auténtico partido de alto voltaje entre dos equipos en gran momento de forma, donde la igualdad en la clasificación y la calidad de sus plantillas prometen un espectáculo lleno de emoción y tensión. La afición tendrá la oportunidad de vivir un encuentro de balonmano de primer nivel, con la pasión y el orgullo local como protagonistas en el Pabellón de Puerto de Sagunto