El Fertiberia Puerto de Sagunto gana en Málaga y se aúpa al liderato

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto venció por 23-27 en su visita al Trops Málaga en el Pabellón Municipal Diego Carrasco, en el partido aplazado correspondiente a la novena jornada de la División de Honor Plata Masculina, y se convierte así en el nuevo líder de la competición con veinte puntos, los mismos que Cajasol Sevilla BM Proin, pero con mejor diferencia de goles.

La crónica

En el siete inicial rojiblanco regresaba bajo palos Juani Villarreal, que se medía a sus excompañeros. Dos paradas del argentino y cuatro tantos mediante transiciones por partida doble de Nicolás Zungri y Antonio Capitán situaron rápidamente por delante a los visitantes. Pol Amores contestó el lanzamiento de siete metros detenido en la portería rival de la misma manera y en el mismo minuto. El primer tanto local no llegó hasta el minuto diez. La primera exclusión del encuentro, en forma de dos minutos, la vio Matheus de Novais; pese a estar en inferioridad numérica, el parcial fue de 1-2 favorable.

A la gran efectividad del lanzamiento exterior de la primera línea valenciana se sumó la de sus dos extremos, Jakob Pelko y Carlos Martín, con la que se amplió la ventaja hasta el +4 (4-9) en el minuto 16, momento en el que Curro Lucena solicitó el primer tiempo muerto. Tres minutos más tarde contestó Toni Malla, viendo cómo su contrincante se acercaba a dos tantos. Pese a no aprovechar su primera superioridad numérica del choque, con un parcial de 1-1, se llegó al descanso con una renta cómoda de 10-14.

El intercambio de goles tras la salida del túnel de vestuarios permitió que los malagueños recortaran ligeramente la diferencia hasta los dos tantos, en gran medida por la efectividad de su extremo derecho, Manu Díaz. En el otro lado de la pista, Nicolás Zungri seguía igual de enchufado ofensivamente que en la primera parte. A su vez, Alberto Serradilla no perdonaba desde los lanzamientos de pena máxima, con un 100 % de acierto. A ellos se sumó Dani Martínez en la portería que, aun entrando por primera vez en el duelo, detuvo un lanzamiento de siete metros clave. Al igual que en la primera mitad, Toni Malla pidió tiempo muerto cuando los andaluces volvieron a situarse a solo dos dianas.

Los locales tuvieron posesión para ponerse a un solo gol, pero la desaprovecharon y el marcador regresó al +2, +3 y +4 con el que se había llegado al descanso, y que además motivó un nuevo tiempo muerto de Curro Lucena a falta de menos de diez minutos para el final. Los dos minutos a Carlos Martín en el minuto 52 propiciaron la entrada de Francisco Ruiz al 40×20, siendo vital con tres goles en dos minutos. La posterior exclusión de David Aguzo a falta de menos de cuatro minutos para la conclusión dejó prácticamente sin opciones de remontada a su equipo. La amplia ventaja permitió la entrada de los dos jugadores del filial de Primera Nacional que estaban en la convocatoria: Rodrigo Alba y Adrián Blasco. El resultado final fue de 23-27.

Este próximo fin de semana volverán al Pabellón Port de Sagunt para recibir al Balonmano Servigroup Benidorm en un nuevo derbi de la Comunidad Valenciana que cerrará la decimocuarta jornada. Será en un día y horario diferentes a lo habitual debido al compromiso intersemanal: el domingo 14 a partir de las 18:00 horas.

Valoraciones

Toni Malla hace un balance de la victoria en la Jornada 9.

Ficha técnica

Trops Málaga (23): Jesús Arca (1), Caue Martins (5), Jorge Villamarín (-), Pol Amores (-), Gerdón Rosillo (-), Adrián Portela (-), Javier Camas (-), Javi García (3), Manu Díaz (4), Víctor Barderas (-), Isaac García (3), Alberto Castro (2), Pablo Quintero (1), Roberto Muñoz (1), Álvaro Sánchez (-), David Agudo (3).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (27): Juani Villarreal (-), Francisco Ruiz (3), Rodrigo Alba (-), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (3), Arnau Fernández (3), Gonzalo (-), David García (-), Matheus de Novais (1), Serradilla (5), Capitán (4), Zungri (4), Adrián Blasco (-), Carlos Martín (3), Teixidor (-).

Árbitros: Jorge López González y José Luis Hernández Lara.

Exclusiones: Manu Díaz, David Agudo, Matheus de Novais, Antonio Capitán y Carlos Martín en forma de dos minutos y Pablo Gonzalez mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 0-3, 0-4, 4-8, 7-11, 9-13, 10-14 (descanso); 14-16, 15-19, 17-19, 18-21, 21-24 y 23-27 (final).

Incidencias: Partido de la aplazada 9.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Municipal Diego Carrasco.