Tarde nublada en León (29-28)

El Horneo EÓN Alicante se queda sin premio en un encuentro ante el ABANCA Ademar León en el que, a pesar del esfuerzo, el equipo no tuvo su mejor tarde en ataque ante un complicado rival.

Tras un inicio de tanteo entre ambos conjuntos y con el primer gol a favor de los locales, el Horneo EÓN Alicante se impuso con un 5-9 antes de llegar al ecuador de la primera parte. Superioridad, en parte, gracias a un gran Roberto bajo palos que atajaba cualquier ocasión rival.

Y cuando parecía que podía ser un primer tiempo cómodo, el juego del equipo comenzó a nublarse hasta el punto de ver cómo su rival poco a poco se hacía dueño del juego y del marcador.

Cambio de roles

Las pérdidas de balón en tareas ofensivas y los rápidos contraataques de León provocaron que ADEMAR lograra darle la vuelta al marcador. Ahora, tenían que ser los de Roi los que tuvieran que remar a contracorriente si querían volver a ponerse por arriba antes de marcharse a vestuarios.

Tarea que se complicaba si se tenía en cuenta que durante los 3 últimos parciales antes del descanso, apenas se anotaron 2 tantos, mientras que los locales vieron puerta hasta en 8 ocasiones. Lo que, llevó el partido a un 15-12 al descanso.

Nada más comenzar la segunda parte, Parker anotó el primero para intentar volver a dominar en el luminoso. Pero Ademar seguía en sus 13 y sabía encontrar más fácil de lo esperado el hueco entre la defensa alicantina. Todo lo contrario a lo que le ocurría a los de Roi que no terminaban de encontrarse cómodos ene tareas ofensivas con un ataque posicional muy lineal y previsible para la defensa rival.

Querer y no poder

La constancia y el empeño siempre dan sus frutos y poco a poco el EÓN se acercaba en el marcador hasta ponerse a solo 1. Desde entonces, el partido se volvió más igualado que nunca y cuando parecía que el equipo podía hacer el empate a 22 a los 46 de juego, un error en el ataque llevó a los locales a poner tierra de por medio y seguir con el control.

Los de Roi lo intentaban una y otra vez, pero se encontraban con un Ademar muy bien posicionado que sabía cómo hacer daño para no dejar escapar la victoria. Con solo 2 tantos de diferencia el EÓN no perdía la esperanza de lograr, al menos un empate. Pero un tanto a falta de 40 segundos, lo complicaba todo. Xabi desde los 7 metros dejó el resultado final con un 1 tanto de diferencia (29-28).

Sabor agridulce en un partido ante un rival de altura en el que el equipo supo sobreponerse al mal final de la primera parte y no dejó de pelear por llevarse los puntos de vuelta a Alicante.

Próximo partido

Con este resultado, el Horneo EÓN Alicante es 13º con 8 puntos. La próxima jornada la disputará este miércoles 17 de diciembre a las 19:30 horas ante Viveros Herol BM Nava, también con 8 puntos y en puesto de promoción de permanencia, en el Pabellón Pitiu Rochel en el último partido del 2025 en casa.

Ficha técnica:

ABANCA ADEMAR LEÓN (29): Saeid Barkhordari, Óscar Lindqvist (5), Javier Miñambres (1), Patryk Radoslow, Darío Sanz (5), Adrián Fernández (2), Rodrigo Pérez (7), Rubén Rozada, Sergio Sánchez, Álvaro Pérez, Álvaro Duarte, Gonzalo Pérez (5), Samuel Saiz (1), Autor Albizu (1), Eduardo Fernández, Rodrigo Benites (2).

HORNEO EÓN ALICANTE (28): Roberto Domenech, Iván Montoya (5), Javier Borragán, Borja Méndez (1), Jose Oliver, Ander Torriko (3), Fabio Teixeira, Augusto Moreno, Lautaro Robledo (5), Eduardo Escobedo (1), Xabier Barreto (7), James Parker (5), Javier Rodríguez (1), Aarón Guitérrez, Darko Dimitrievski.

Parciales: 2-3, 5-6, 5-9, 7-10, 11-10, 15-12. Segunda parte: 18-14, 20-19, 22-21, 24-22, 27-24, 29-28.