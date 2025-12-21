El valenciano Francisco Blázquez, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la IHF

Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ha sido elegido este domingo miembro del Comité Ejecutivo de la IHF (International Handball Federation) durante el 40 Congreso Ordinario del organismo internacional, celebrado hoy en el hotel St. Regis New Capital de El Cairo, Egipto.

El mandatario federativo se postulaba al cargo por primera vez, y era elegido al filo de las 14:02 junto a la rumana Narcisa Lecusanu que, en su caso, repite presencia en el Comité Ejecutivo.

El presidente Blázquez, que durante los últimos cuatro años ha ocupado un lugar en el Comité Ejecutivo de la EHF (European Handball Federation), afronta un reto de enorme responsabilidad en el máximo organismo del balonmano a nivel internacional, y ello en el séptimo mandato de Hassan Moustafa al frente de la IHF, ya que el egipcio era este domingo reelegido por mayoría absoluta en el mismo escenario.

El presidente Blázquez ha reconocido que "es una enorme satisfacción haber sido elegido para el Comité Ejecutivo de la IHF. Soy muy consciente de la responsabilidad que conlleva y creo que es un reto apasionante el seguir trabajando por nuestro deporte, ahora a nivel mundial". Añade, además, que "el balonmano español es una clara referencia en el concierto mundial, y nuestro modelo de gestión es buena prueba de ello, lo que posibilita que a nivel internacional se pongan los focos en España, algo que me hace sentirme tremendamente orgulloso".

El valenciano Francisco Blázquez, en el centro de la imagen. / rfebm

Además, la presencia del balonmano español se amplía en el seno de la IHF con la reelección de Elena Borrás como integrante de la Comisión de Arbitraje; y con la elección por primera vez de Alazne Giraldo como integrante del Tribunal de Arbitraje.

Trayectoria dilatada en los despachos

La responsabilidad que asume Francisco Blázquez desde este domingo engrosa todavía más su dilatado currículo en el aspecto de la gestión deportiva.

Y es que, además de ocupar el cargo de presidente de la Real Federación Española de Balonmano, en estos momentos ostenta la vicepresidencia del Comité Olímpico Español desde 2017 y la vicepresidencia de la Confederación Mediterránea de Balonmano desde 2019. Además, es presidente de COFEDE (Confederación de Federaciones Deportivas Españolas) desde 2021.

Y en el ámbito internacional, cabe destacar que el vínculo entre Francisco Blázquez y la IHF se remonta a 2013, año en el que era designado para formar parte de la Comisión de Desarrollo de la IHF: cargo que ha desempeñado durante los últimos 12 años. Además, como se mencionaba al principio, durante los últimos cuatro años ha formado parte del Comité Ejecutivo de la EHF.