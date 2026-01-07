Toni Malla abandona el banquillo del Fertiberia Puerto Sagunto

El hasta ahora entrenador del primer equipo del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla, ha solicitado su baja voluntaria en este arranque de nuevo año, y su nuevo club de destino, Cajasol Ángel Ximénez, ha abonado de manera íntegra su claúsula de rescisión contractual. En marzo de 2025, Malla renovó por el Fertiberia hasta 2028.

En su comunicado oficial, la directiva rojiblanca ha agradecido a Toni Malla su gran labor estos años en la entidad, destacando el ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL mediante la obtención del título de campeón de la División de Honor Plata Masculina en la temporada 2022-2023.

Baja

Carta de despedida de Toni Malla

La despedida de Toni Malla. / FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO

Carta de despedida. / FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO

Nuevo cuerpo técnico

El hasta ahora segundo de Malla y técnico del Primera Nacional, Sergio Mallo, pasará a dirigir al primer equipo junto a Manu Etayo. El ex-entrenador del Morvedre también se hará cargo del Primera Nacional.