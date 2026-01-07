Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni Malla abandona el banquillo del Fertiberia Puerto Sagunto

El hasta ahora segundo de Malla y técnico del Primera Nacional, Sergio Mallo, pasará a dirigir al primer equipo junto a Manu Etayo

Toni Malla deja de ser entrenador dle Fertiberia Puerto Sagunto.

Lidia Martínez

Jorge García Parras

Valencia

El hasta ahora entrenador del primer equipo del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla, ha solicitado su baja voluntaria en este arranque de nuevo año, y su nuevo club de destino, Cajasol Ángel Ximénez, ha abonado de manera íntegra su claúsula de rescisión contractual. En marzo de 2025, Malla renovó por el Fertiberia hasta 2028.

En su comunicado oficial, la directiva rojiblanca ha agradecido a Toni Malla su gran labor estos años en la entidad, destacando el ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL mediante la obtención del título de campeón de la División de Honor Plata Masculina en la temporada 2022-2023.

Baja

Carta de despedida de Toni Malla

La despedida de Toni Malla.

Carta de despedida.

Nuevo cuerpo técnico

El hasta ahora segundo de Malla y técnico del Primera Nacional, Sergio Mallo, pasará a dirigir al primer equipo junto a Manu Etayo. El ex-entrenador del Morvedre también se hará cargo del Primera Nacional.

Apuesta de continuidad

