DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Toni Malla abandona el banquillo del Fertiberia Puerto Sagunto
El hasta ahora segundo de Malla y técnico del Primera Nacional, Sergio Mallo, pasará a dirigir al primer equipo junto a Manu Etayo
Jorge García Parras
El hasta ahora entrenador del primer equipo del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla, ha solicitado su baja voluntaria en este arranque de nuevo año, y su nuevo club de destino, Cajasol Ángel Ximénez, ha abonado de manera íntegra su claúsula de rescisión contractual. En marzo de 2025, Malla renovó por el Fertiberia hasta 2028.
En su comunicado oficial, la directiva rojiblanca ha agradecido a Toni Malla su gran labor estos años en la entidad, destacando el ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL mediante la obtención del título de campeón de la División de Honor Plata Masculina en la temporada 2022-2023.
Carta de despedida de Toni Malla
Nuevo cuerpo técnico
El hasta ahora segundo de Malla y técnico del Primera Nacional, Sergio Mallo, pasará a dirigir al primer equipo junto a Manu Etayo. El ex-entrenador del Morvedre también se hará cargo del Primera Nacional.
- Primer movimiento del Valencia CF para la portería 26/27
- El Valencia entra en la recta final del fichaje de Umar Sadiq
- Final: Valencia Basket logra otra victoria aplastante
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala y Diakhaby: Confirmados los peores pronósticos
- El Valencia BC evita el descenso y jugará la repesca en Burgos
- La gripe se ensaña con el Valencia: Otro jugador KO
- El Valencia CF se queda en manos de Dimitrievski
- Horario y dónde ver el Estrella Roja - Valencia Basket de la Euroliga en directo