La #COMUNITATDELHANDBOL brilla en el campeonato de España de selecciones autonómicas

La Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana cierra con un balance muy positivo su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), celebrado esta semana en Cataluña, donde las selecciones valencianas demostraron un alto nivel competitivo y un gran trabajo de base.

El mayor éxito llegó de la mano de la selección juvenil femenina, que se proclamó campeona de España tras completar un campeonato impecable, sin conocer la derrota en ninguno de sus encuentros, confirmando su excelente estado de forma y el talento de una generación llamada a marcar época.

Por su parte, la selección infantil masculina firmó un torneo sobresaliente y se colgó la medalla de plata, tras caer por la mínima en una final muy disputada frente a la selección anfitriona. Un resultado que pone en valor el esfuerzo, la competitividad y el crecimiento del grupo. En categoría infantil femenina, la selección valenciana protagonizó una destacada reacción. Tras iniciar el campeonato en la Copa, el equipo logró ascender al Campeonato, donde finalizó en una meritoria octava posición, mostrando una clara progresión a lo largo del torneo.

La selección cadete femenina no logró superar la fase de grupos y pasó a disputar la Copa, donde se rehízo de forma brillante para proclamarse campeona, demostrando carácter y ambición competitiva. En categoría cadete masculina, la selección autonómica finalizó en séptima posición, compitiendo a buen nivel ante algunas de las mejores selecciones del panorama nacional.

Finalmente, la selección juvenil masculina cerró su participación con una quinta posición a nivel nacional, quedándose a las puertas de las medallas tras un campeonato muy exigente.