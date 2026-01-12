El Elda Prestigio se llevó a domicilio el derbi ante el BM. Morvedre

El duelo autonómico de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Balonmano Morvedre y el Elda Prestigio, en el René Marigil, resultó igualado y apsaionante. Al final el triunfo cayó del lado eldense por 18-20, en el debut de Bea Escribano en el banquillo del Elda Prestigio.

La primera parte salieron los dos equipos atenazados por la necesidad de puntuar. Las eldenses salieron más concentradas en la reanudación y un parcial de 0-5 mediada la segunda parte les dio a la postre la victoria. La máxima goleadora blanquiazul, con 5 goles Malena Valles.

Victoria en el debut de Bea Escribano

El encuentro ofreció un espectáculo defensivo de gran nivel por parte de ambos equipos, con momentos de alta tensión emocional y una grada entregada.

El equipo saguntino llegó a dominar el marcador con una ventaja de cuatro goles, pero varios errores en ataque permitieron al Elda recortar distancias y darle la vuelta al resultado en los minutos decisivos. Acciones en pasivo y lanzamientos en apoyo penalizaron al Morvedre, que no dejó de luchar en ningún momento.

A pesar de la derrota, la actuación de la portera Paola fue destacada, manteniendo al equipo en partido con intervenciones decisivas. También Lili brilló en momentos clave, pero Cabeza quiso reconocer especialmente el papel de Paola como MVP del encuentro.

El Morvedre continúa en la lucha por consolidarse en la máxima categoría, con espíritu combativo y voluntad de mejora constante.

Valoraciones

“El partido ha sido muy bonito para el público, con defensas muy buenas. Nos ha faltado rematar cuando teníamos ventaja. En momentos clave, el balón nos quemaba en las manos”, valoró Cristina Cabeza, entrenadora del Morvedre. “El grupo mereció al menos un punto, pero hay que seguir trabajando. No queda otra”.

El Atticgo BM Elche ha vuelto a la Liga Guerreras Iberdrola a lo grande

El equipo franjiverde sumó los dos primeros puntos del año 2026 al imponerse por 31-14 a Grafometal Sporting La Rioja en un partido que, si bien le costó encauzar en los primeros treinta minutos, logró llevar al descanso con triunfo (11-7), tras anotarse un parcial 6-1 a favor. La reanudación fue un torbellino local. Las Jugadoras de Joaquín Rocamora desbordaron a las riojanas.

El partido empezó con tanto ritmo como imprecisiones ante la portería rival. Atticgo BM Elche y Grafometal Sporting La Rioja sólo fueron capaces de anotar tres y dos goles en sus primera nueve posesiones. Nicole Morales fue protagonista en un tercio de los errores del conjunto logroñés, algo que permitió al equipo franjiverde llegar con ventaja (3-2) al segundo parcial del encuentro. Las riojanas igualaron el más dos ilicitano (3-3) recién cumplido el minuto diez de encuentro y el duelo volvió a comenzar.

Ninguno de los dos equipos era capaz de desprenderse de las imprecisiones, por lo que quien afinara puntería tendría mucho terreno ganado para poder coger ventaja en el marcador. Lisa Oppedal dio oxígeno al conjunto ilicitano con tres goles consecutivos desde su clásica posición de extremo derecho y la brecha volvió a igualar la que, hasta el momento, había sido la máxima renta local de dos tantos (6-4) con el 3-1 del segundo parcial del partido; tras pasar la frontera del primer cuarto de hora.

El duelo no conseguía quitarse el corsé de la imprecisión, sin olvidar las actuaciones de las guardametas en ambas porterías, y el Atticgo BM Elche aprovechaba sus oportunidades para abrir su primera distancia (8-5) tras veintidós (22:19). Luismi Ascorbe paraba el juego con su primer tiempo muerto. La distancia no era insalvable, pero sí importante para lo visto hasta el momento y el técnico visitante prefería prevenir antes que curar. El duelo se reanudaba, Udane Bernabé saltaba a pista para abortar el 8-6 desde los siete metros, y Vanessa Rubio y Patricia Méndez ensanchaban la diferencia (10-5) hasta los cinco tantos.

El encuentro entraba en sus últimos cinco minutos rumbo al descanso con una ventaja considerable para el Atticgo BM Elche. El Grafometal Sporting La Rioja metía una marcha más al encuentro (0-2) y recortaba diferencias (10-7) para que Joaquín Rocamora consumiera su tiempo muerto a falta de un minuto para el descanso. El oriolano preparaba la última jugada de las suyas para ampliar la renta y el Atticgo BM Elche se marchó cuatro goles (11-7) al ecuador del duelo.

La reanudación permitió superar el máximo pico que las jugadoras de Rocamora habían alcanzado en el partido, gracias a un parcial 6-1 para poner al Atticgo BM Elche nueve tantos arriba y acabar de romper el duelo. El acierto goleador, más las paradas de Nicole Morales, despejaron el camino. Joaquín Rocamora aprovechó para dar minutos a Azul Spinelli, por primera vez tras más de un año, en Liga Guerreras Iberdrola. La argentina, recuperada y jugando con el filial en División de Honor Plata durante las últimas semanas, pudo volver a saborear el cariño de la grada.

El partido encaraba su último cuarto de hora de juego con un Atticgo BM Elche en clara superioridad (19-10) en sensaciones y números. Carmen Figueiredo se desataba en ataque y el Grafometal Sporting La Rioja debía volver a parar el encuentro para buscar soluciones a sus problemas, pero Paula Agulló respondía doblando en el electrónico (20-10) el resultado. Las ilicitanas sacaban a relucir todas sus virtudes para desarbolar a las logroñesas (24-10) sobre el 40×20 del Esperanza Lag.

Udane Bernabé se sumaba a la fiesta y el Atticgo BM Elche no quitaba el pie del acelerador. Las ilicitanas acumulaban una renta de diecisiete goles (29-12) ante la desesperación visitante. Joaquín Rocamora aprovechaba para repartir esfuerzos y dosificar esfuerzos, ante un calendario tan cargado como tendrá el mes de enero, y las franjiverdes sumaban una victoria contundente en sensaciones y en números por 31-14 para abastar la séptima plaza en la clasificación y seguir creciendo en su camino.

Valoraciones

Azul Spinelli

Resultados y clasificación

