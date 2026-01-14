El Atticgo Elche acaba con 11 temporadas sin ganar en San Sebastián en fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola

El Atticgo BM Elche se impuso por 20-25 al Super Amara Bera Bera en el pabellón José Antonio Gasca de San Sebastián. El equipo franjiverde rompió la imbatibilidad de un rival que ha hincado la rodilla ante las ilicitanas tras veintisiete encuentros sin conocer la derrota ante su afición. Las jugadoras de Joaquín Rocamora remontaron el 4-1 con el que el duelo comenzó, para marcharse tres tantos (11-14) arriba a vestuarios, y rompió el duelo en la reanudación, acumulando una renta de hasta seis goles (19-25) ante el actual campeón de todo en España.

Se rompe la mala racha

El equipo franjiverde tuvo que empezar a remar contracorriente muy pronto. A pesar de cinco paradas iniciales de Nicole Morales y el obús de Carmen Figueiredo a la escuadra vasca, Super Amara Bera Bera no tardó en maximizar las cinco pérdidas que el Atticgo BM Elche acumuló en los dos primeros parciales. Un doblete de Eszter Ogonovvszky, percutiendo desde el lateral izquierdo vasco para abrir la lata, ha puesto en clara ventaja a las locales (4-1) al borde del minuto seis de partido (5:42) en el pabellón José Antonio Gasca de la ciudad donostiarra.

Reacción y remontada

Las ilicitanas no perdieron la calma. Todo lo contrario. El conjunto franjiverde se mantuvo fiel a su plan de partido y, apoyado en la fortaleza bajo palos de su guardameta, logró reducir la diferencia (5-4), teniendo incluso balón a la madera para apuntarse el empate en el electrónico. Super Amara Bera Bera se topaba con la defensa visitante, obligado a buscar el lanzamiento de larga distancia, y el Atticgo BM Elche se reforzaba en su idea para, ahora sí, Zaira Benítez redondear el parcial 0-3 ilicitano y poner las tablas en el luminoso, ocho minutos y medio (8:31) después de las locales alcanzar su máxima renta en el duelo.

El encuentro llegaba al ecuador de su primer acto con 6-5 en el luminoso y un partido muy abierto y lleno de alternativas en ambas áreas. Paula Agulló empataba la contienda y Jimena Laguna aprovechaba la sexta parada de Nicole Morales para poner, por primera vez en el encuentro, a las franjiverdes por delante en el marcador (6-7) tras diecisiete (17:07) minutos. El Atticgo BM Elche se asentaba sobre el 40×20 del Gasca y superaba el arreón inicial con el que Super Amara Bera Bera había arrancado el duelo.

Las tornas giraban en el luminoso y el Atticgo BM Elche asumía la manija del resultado. El equipo franjiverde perdonaba hasta en dos ocasiones el más dos en el luminoso, pero a la tercera iría la vencida (7-9). Imanol Álvarez paraba, el partido tras el parcial acumulado 2-7 que las jugadoras de Joaquín Rocamora habían endosado a las locales, a ocho minutos para el descanso (22:06). El conjunto ilicitano reducía sus pérdidas y se afinaba en defensa. Mezcla perfecta para optar a conseguir una machada.

Las franjiverdes empezaban a jugar de memoria y el marcador ensanchaba la brecha (7-11), gracias al doblete de Lisa Oppedal; que cerraba un parcial 0-4 que rompía el 7-7 a las puertas del último parcial (24:21) del primer acto. Super Amara Bera Bera pisaba el acelerador, para reducir la desventaja hasta los dos tantos (11-13), y Rocamora paraba el partido para diseñar la última posesión franjiverde. El Atticgo BM Elche cumplía el guion y las ilicitanas se marchaban tres goles arriba (11-14) a vestuarios.

Victoria al descanso

La reanudación permitió al Atticgo BM Elche hacerse más grande en el luminoso. Las ilicitanas resistieron durante el primer parcial sin encajar y el 0-2 con el que el conjunto franjiverde arrancó el segundo acto le puso más cinco (11-16) en el marcador. El gran papel de Nicole Morales, ya con nueve paradas, sumado al trabajo y la perseverancia de Zaira Benítez y el acierto de Carmen Figueiredo disparaba a las jugadoras de Rocamora, pero con todavía un mundo por delante en el Gasca.

Porque Super Amara Bera Bera es mucho Super Amara Bera Bera. Parcial 3-0 y, aunque todavía con ventaja ilicitana (16-18), Joaquín Rocamora reaccionó rápido. El oriolano paró el encuentro, sabedor de que los dos próximos minutos su equipo lo iba a jugar en inferioridad numérica por exclusión de Carmen Figueiredo, para evitar sustos en momentos clave. Las vascas apretaban y percutían y el Atticgo BM Elche se libraba desde los siete metros de verse con ventaja mínima sobre la pista y a cambio se seguía manejando en el más tres.

El duelo entraba en sus últimos diez minutos y las imprecisiones empezaban a colonizar el 40×20 vasco. El Atticgo BM Elche resistía (18-20) al empuje local, pero no era capaz de aprovechar las ocasiones en las que las donostiarras les daban vida con sus errores. El sufrimiento estaba asegurado, pero cómo no lo va a estar en territorio Bera Bera. Patricia Méndez daba oxígeno desde los siete metros a las ilicitanas y Nicole Morales lo reafirmaba con su décima parada. La guinda la pondría Vanessa Rubio (18-22) a siete minutos para el final.

Puntos de oro

Últimos cinco minutos y el Atticgo BM Elche tocaba con la punta de los dedos el triunfo. Lisa Oppedal repetía guion y redondeaba el parcial 0-3 para recuperar la que, hasta el momento, era la máxima renta del duelo para las visitantes (18-23) de cinco tantos. Imanol Álvarez paraba a la desesperada el duelo, pero hoy era día de celebrar y de conquistar. Día de demostrar que el Atticgo BM Elche se crece en las grandes ocasiones con su ADN CBM Elche. Victoria 20-25, de las luchadas y merecidas. Dos puntos de oro para reforzar la confianza y el crecimiento franjiverde.

El análisis del entrenador

Rocamora: "El equipo ha crecido y se ha mostrado muy estable. Ha sido un partido muy bueno y muy sólido que reconforta el trabajo diario".

Joaquín Rocamora Video de Joaquín Rocamora en Facebook.

Ficha técnica

Temporada 2025/2026 | Liga Guerreras Iberdrola

Jornada 15ª: Super Amara Bera Bera-Atticgo BM Elche

Fecha: Martes, 13 de enero de 2026

Hora: 20:00 horas

Super Amara Bera Bera (11+9): Nicole Wiggins y Lucía Prades (porteras), Elba Álvarez (5), Eszter Ogonovvszky (8), Laura Hernández (1), Maitane Etxeberría (1), Ester Somaza (2), Lyndie Tchaptchet, Elena Amores, Anne Erauaskin (1), Micaela Rodrigues (1), Giuliana Gavilán, Sora Ishikawa (1), Elene Fresco.

Atticgo BM Elche (14+11): Nicole Morales y Udane Bernabé (porteras), Jimena Laguna (1), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal (4), Patricia Méndez (1), Azul Spinelli, Clara Gascó (1), Zaira Benítez (7), Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio (3), Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros, Carmen Figueiredo (4), Noelia Solla (1).

Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz (Comité navarro). Excluyeron a Carmen Figueiredo por parte del Atticgo BM Elche. No mostraron tarjetas amarillas.

Delegado de mesa: Carlos Mugerza Uncilla.

Cronometradores y anotadores: Juan Carlos Gutiérrez Casado y Ángel María Maniega García.

Pabellón: José Antonio Gasca (San Sebastián) ante 500 espectadores.

Televisión: Canal de YouTube de Balonmano Bera Bera

Streaming: bit.ly/4qIDBa5

Minuto a minuto: bit.ly/45MLXp4

Parciales cada cinco minutos: 3-1 / 5-4 / 6-5 / 7-8 / 8-11 / 11-14 (descanso) 12-16 / 14-18 / 17-19 / 18-20 / 18-23 / 20-25 (final).