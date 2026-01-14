Los Hispanos debutan en el Europeo ante la potente Serbia

La selección española de balonmano tratará de dar en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, en el que los Hispanos debutarán este jueves 15 de enero (18:00) con un durísimo encuentro con Serbia, un nuevo paso en el camino que debe llevarle a volver a pelear, a no mucho tardar, por unas medallas que a día de hoy se antojan lejanas para los de Jordi Ribera. El día de antes del debut, este miércoles 14, la Federación Española ha presentado el spot de los Hispanos en el Europeo.

"Hemos hablado mucho tiempo de renovación, pero no era tal, íbamos haciendo pequeños cambios, pero ahora sí llevamos dos años en los que verdaderamente estamos haciendo cambios importantes y que necesitan paciencia para obtener resultados", advierte el seleccionador español.

Esos cambios afectan a elementos fundamentales del juego del conjunto español como la defensa o la portería, los dos pilares sobre los que se han cimentado tradicionalmente los éxitos del equipo nacional.

Una defensa para la que Jordi Ribera parece haber encontrado un nuevo 'jefe', Antonio Serradilla, que ya acreditado sus condiciones como un defensor de primerísimo nivel en la mejor liga del mundo, la Bundesliga alemana, primero en las filas del Magdeburno, con quien se coronó el pasado año campeón de Europa, y este curso con el Stuttgart.

Pero como reclama el preparador español, hace falta tiempo, ya que Serradilla, que cumplió 27 años el pasado sábado, apenas ha contado con un puñado de partidos para trabajar con sus nuevos compañeros, tras regresar el pasado mes a la selección tras cuatro años de ausencia.

Un equipo renovado

Escaso margen para que la renovada zaga del equipo español, pese a sus rápidos progresos, haya adquirido los automatismos y la complicidad necesaria para dotar a estos nuevos Hispanos de la fortaleza defensiva indispensable para luchar por los metales.

Primeras plazas que se antojan imposibles si Sergey Hernández no da el paso adelante que todavía no ha dado con la selección y muestra el extraordinario nivel que ha convertido al guardameta del Magdeburgo en uno de los mejores porteros del panorama internacional.

En esta ocasión, Hernández no podrá refugiarse en la figura de Gonzalo Pérez de Vargas, falto de ritmo tras una larguísima lesión de rodilla, o de Rodrigo Corrales, ausente de la cita por lesión, y deberá asumir toda la responsabilidad bajo los tres palos.

Tarrafeta da un paso adelante

Un salto de calidad como el que ya han dado tanto Agustín Casado, cada vez más importante en los dos lados del campo, como, sobre todo, Ian Tarrafeta, que parece plenamente preparado para asumir el timón del ataque del equipo español.

Tal y como demostró durante los encuentros de preparación en el que el central del Nantes francés brilló no sólo por su claridad para dirigir el juego, sino también por su facilidad para romper las defensas rivales con sus eléctricas penetraciones y sus lanzamientos entre líneas.

Aunque en los momentos decisivos todas las miradas se centrarán en Alex Dujshebaev, la gran estrella del equipo español, que a sus 33 años recién cumplidos quiere demostrar que sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta.

Marcos Fis no deja de crecer a pasos agigantados

El destino que parece aguardarle al jovencísimo Marcos Fis, hijo del internacional español de origen cubano Julio Fis, que tras debutar el pasado de mes de mayo con los Hispanos apenas cumplidos los 18 años, disputará su primer gran torneo con la selección absoluta.

Un Fis, elegido mejor jugador del último Mundial juvenil, que parece empeñado en derribar todas las puertas y si ya logró estrenarse con los Hispanos antes de debutar en la Liga ASOBAL ahora parece dispuesto a dejar atrás el papel secundario que debería tener en las rotaciones del equipo.

Pero el lateral del Fraikin Granollers no será el unido debutante en un Europeo en el que también se estrenarán en un gran cita internacional Antonio Serradilla, el portero Nacho Biosca y el central Natan Suárez.

Un torneo en el que el equipo español deberá crecer en cada uno de sus encuentros si quiere no sólo ya soñar con acceder a la lucha por los metales, sino superar una primera fase en la que se medirá con rivales de la talla de Serbia, Austria y Alemania, la vigente subcampeona olímpica.

Rivales con acento español

Toda una prueba de madurez para estos nuevos Hispanos que ya saben las dificultades que entrañará derrotar al conjunto germano, el equipo que les apartó de la final olímpica en los Juegos de París, o al combinado austríaco, la selección que les dejó fuera de la segunda fase en la última cita continental.

Igualmente conocido es el equipo serbio, que ya hizo sufrir lo indecible a los Hispanos para clasificarse tanto para el último Mundial como para el presente Europeo, que se ha visto fortalecido con la llegada del técnico español Raúl González.

Acento español que también destila el banquillo de Austria con la presencia de Iker Romero, que obligará a los de Jordi Ribera a dar el máximo si quieren lograr una de las dos primeras plazas del grupo A que dan derecho a disputar la ronda principal.

Pero si exigente se perfila el primer turno, nada comparado con lo que le aguardaría en la segunda fase en la España se enfrentaría, previsiblemente, con Dinamarca, vigente campeona olímpica y universal, Francia, oro en el último Europeo, la pujante Portugal, cuarta en el pasado Mundial, y Noruega.