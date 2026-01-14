Así es el nuevo spot de Los Hispanos: 'Camino al éxito'

Las Bardenas Reales de Navarra, 41.845 hectáreas de paisaje semidesértico, han sido el plató natural elegido en el rodaje del nuevo spot de los Hispanos para el Campeonato de Europa 2026, en el que los pupilos de Jordi Ribera debutarán el jueves 15 ante Serbia.

Esta reserva natural y reserva de la biosfera, ha sido el epicentro en producciones multinacionales como 'Juego de Tronos', donde sus paisajes desérticos representaron el Mar Dothraki para las escenas de Daenerys y sus Dothrakis; 'The Counselor', dirigida por Ridley Scott, donde se rodaron escenas ambientadas en la frontera entre EE.UU. y México, con un reparto de lujo, Cameron Díaz, Brad Pitt, Penélope Cruz y Javier Bardem; 'El mundo nunca es suficiente' en la que el Agente 007 (Pierce Brosnan) usó el paisaje como un desierto de Asia Central; o las taquilleras 'Acción Mutante', 'Airbag', 'El Monje', 'Anacleto, agente secreto', o el último éxito de Catherine Zeta-Jones, 'The Price You Pay', rodada en 2025.

Su geomorfología, basada en arcillas y yesos, sus escasas pero torrenciales precipitaciones, siempre azotadas por el tradicional cierzo, cincelan un paisaje único, dando lugar a formaciones singulares, como su icónica Castildeterra.

Esta puesta en escena supuso un condicionante de peso a la hora de elegir las Bardenas Reales para el rodaje de un spot en el que, de forma metafórica, se recrean en un entorno agreste, cuatro condicionantes para lograr el éxito: el tiempo, la velocidad, el esfuerzo y el impacto.

Protagonistas

Álex Dujshebaev, Sergey Hernández, Aleix Gómez y Daniel Fernández, fueron los Hispanos que participaron en el rodaje en las Bardenas Reales de Navarra en pasado domingo 4 de enero. Con una temperatura de -3º, y una sensación térmica de -8º, los internacionales vivieron en sus carnes la dureza de un hábitat cautivador, a la vez que desafiante.

Controlar el tiempo, superar la velocidad, trabajar el esfuerzo o ser dueño del impacto, son las máximas de una producción que concluyó en el majestuoso Navarra Arena, en el que se rodaron los planos del grupo completo de los Hispanos, marcados por una iluminación espectacular y un movimiento de cámara sugestivo para el espectador.

Dirigido por Luis Álvarez, con David Reviejo como director de fotografía, y la producción de Adisar Media, esta nueva pieza audiovisual es una muestra más de la apuesta de la Real Federación Española de Balonmano por la calidad en este tipo de elementos de promoción.