El Fertiberia Puerto Sagunto presenta los actos de su 75º aniversario

El Fertiberia Puerto Sagunto presentó, en la sala Gonzalo Montiel del Museo Industrial de la localidad, los actos del 75º aniversario de esta entidad deportiva. Un evento que contó con el aforo completo de la sala y con la presencia de todos los alcaldes de la localidad desde que el club regresó a la máxima categoría del balonmano español en el año 2010. Además, también estuvieron presentes representantes de los socios fundadores de la entidad en 1970, la marea rojiblanca, exjugadores, jugadores actuales, directivos, exdirectivos y representantes de la base.

En el apartado empresarial, acudió Felipe Saz, en representación del main sponsor del club (Fertiberia), así como representantes de los herederos legítimos del pasado siderúrgico y de los Altos Hornos que fundaron el club junto con Arcelor, encabezados por Héctor López. También han asistido diversas empresas de la comarca del Camp de Morvedre, representadas por la máxima mandataria de la asociación de empresarios, Cristina Plumed.

Así fue el acto

El acto comenzó con la introducción y presentación del Comité Organizador (formado por diez personas, con el presidente como asesor), a cargo de Pepa Conesa. Posteriormente, el presidente del comité, Rafael García Marín, pronunció un discurso. El presidente del Comité de Honor, entre los que destaca la figura de Francisco Blázquez, presidente de la RFEBM, intervino mediante un vídeo, al encontrarse actualmente en Dinamarca acompañando la andadura de los Hispanos en el Europeo, que dará comienzo este jueves.

Más tarde, miembros del Comité Organizador presentaron el programa de actos de este aniversario, compuesto por cuatro categorías y un total de dieciséis actividades. El presidente de la entidad, Carlos Argente, también dedicó unas palabras a los asistentes a través de una emotiva historia, antes de que el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, clausurara el acto.

Programa de actos de este aniversario

Jesús Galíndez, vicepresidente del club, abordó los temas relacionados con el bloque de legado, dentro de los actos que se llevarán a cabo. Posteriormente, tomó la palabra Rubén Ruiz Casanova, jugador nacido en la ciudad y el que más partidos ha disputado con la entidad en ASOBAL, excapitán y Espartano de Leyenda, quien detalló la parte deportiva del programa. Todas estas intervenciones estuvieron acompañadas de contenidos audiovisuales elaborados por el departamento de comunicación del club.

Asimismo, durante el evento se presentaron diversos elementos conmemorativos: el logo oficial del 75º aniversario; la creación del Muro Rojiblanco y el Muro de Leyendas, dentro del apartado de legado y sentimiento de pertenencia; una exposición; un documental; dos torneos (Siderúrgico y Fundadores); un partido de leyendas; un pódcast; conferencias; un evento popular; concursos (fotográfico y de dibujo fallero); y la camiseta conmemorativa de edición limitada, entre otros.