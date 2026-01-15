Los Hispanos arrancan con una convincente victoria ante Serbia pese a los apuros finales

La selección española de balonmano arrancó su andadura en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega con una convincente victoria (29-27) sobre Serbia, en un encuentro en el que, pese a los apuros finales, los Hispanos demostraron que tienen mimbres y juego suficiente para dar mucha más guerra de la prevista en el torneo.

Si el conjunto español arrancaba la competición con la incógnita de saber cuál sería el rendimiento de la novedosa dupla que conforman Abel Serdio y el debutante Antonio Serradilla, las dudas apenas tardaron en resolverse un par de minutos.

El tiempo que necesitó Serradilla para demostrar el porqué del prestigio que se ha ganado el jugador andaluz como un defensor de primerísimo nivel mundial en la mejor liga del mundo, la Bundesliga alemana, primero en las filas del Magdeburgo, con el que se coronó el pasado año campeón de Europa, y este curso en el Stuttgart.

De hecho, gracias a un blocaje y a una recuperación de Antonio Serradilla la selección española logró situarse con una renta de dos goles (3-1) que permitió a los de Jordi Ribera templar los nervios que siempre acompañan el estreno en cualquier gran competición.

La misma tranquilidad que mostró el portero Nacho Biosca, una de las cuatro caras nuevas que presenta España en este Europeo, que salió desde el banquillo para detener un penalti y obligar a enviar otra directamente fuera otra pena máxima.

Serradilla y Tafarreta lideraron a España

Dos acciones que acabaron con asentar al equipo español, que si en defensa tuvo su referencia en Serradilla en ataque encontró su faro en el central Ian Tarrafeta, que siguió mostrando la misma excelente línea que ya exhibió en los partidos de preparación.

Todo lo contrario que Serbia, que dirige el español Raúl González, al que ni la salida a la pista de Lazar Kukic, que sorprendentemente arrancó el duelo desde el banquillo, sirvió para atrapar al conjunto español que, superados los diez minutos, contaba con una renta de cuatro tantos (7-3).

Una diferencia que se elevó hasta las cinco dianas para la conclusión de la primera mitad (16-11) gracias al descaro del jovencísimo Marcos Fis, de sólo 18 años, que saldó con gol sus tres primeros lanzamientos, que condenaron al banquillo a un portero de la talla de Dejan Milosavljev.

Relevo que apenas sirvió al conjunto balcánico, que hizo sufrir lo indecible a los Hispanos tanto en la fase de clasificación para el último Mundial como para el presente Europeo, que sólo pudo rebajar en un tanto (19-15) la ventaja española al llegar al descanso.

Segunda parte

Un tiempo de receso que pareció destensar algo a los internacionales españoles, sobre todo, en ataque, donde los Hispanos parecieron algo desconcertados por el variable y cambiante criterio de los colegiados islandeses, lo que permitió a Serbia situarse a tres goles (21-18).

Distracciones en las que no cayó la defensa española, donde el buen hacer de Serradilla y Biosca, que sustituyó bajo los palos a Sergey Hernández en la segunda mitad, permitió a España recuperar a menos de quince minutos para el final la máxima renta de cinco tantos (25-20).

Pero los problemas ofensivos de los de Jordi Ribera, muy atascados durante toda la segunda parte, condenaron al conjunto español a sufrir más de lo previsto en unos instantes finales en los que la selección vio menguar su ventaja a sólo dos tantos (29-27) con poco más de minuto y medio por delante.

Minutos finales en los que irrumpió la figura de Sergey Hernández que, con dos paradas, en los momentos precisos, sentenció la victoria (29-27) de un equipo español que puede afrontar con confianza el encuentro del próximo sábado con Austria en la que se jugará la clasificación para la segunda fase, tras lo visto ante el siempre exigente conjunto serbio.

- Ficha técnica:

29 - España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (3, 1p), Garciandia (-), Serdio (4), Serradilla (1), Gurri (2) y Dani Fernández (2, 1p) -equipo inicial-, Biosca (ps), Casado (3), Tarrafeta (6), Alex Dujshebaev (3), Odriozola (-), Fis (3), Natan Suárez (-), Barrufet (1) y Javi Rodríguez (1).

27 - Serbia: Milosavljev; Djukic (5, 2p), Kojadinovic (6), Dodic (1), Borzas (4), Nemanja Ilic (1p) y Marsenic (2) -equipo inicial-, Cupara (ps), Vorkapic (-), Jevtic (-), Vanja Ilic (5, 4p), Damjanovic (-), Kukic (1), Mitrovic (-), Tasic (-) y Pechmalbec (2).

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 6-3, 9-6, 11-9, 16-11 y 19-15 (Descanso) 20-16, 21-17, 23-20, 26-23, 27-24 y 29-27 (Final).

Árbitros: Eliasson y Palsson (ISL). Excluyeron por dos minutos a Serradilla y Javi Rodríguez por España; y a Borzas (2), Marsenic, Djukic y Cupara por Serbia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo A de la primera fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026, disputado en el Jyske Bank Boxing de Herning (Dinamarca).