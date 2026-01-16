Los Hispanos buscan el pase a la segunda fase frente a Austria

Los Hispanos afrontan este sábado 17 de enero la segunda jornada de la Preliminary Round del EHF EURO 2026 con la opción de certificar su clasificación a la Main Round. A partir de las 18:00h., en directo por Teledeporte, los pupilos de Jordi Ribera se medirán a Austria, verduga de la selección española en el último Campeonato de Europa.

El 16 de enero de 2024, los Hispanos decían adiós al EHF EURO 2024 en la Preliminary Round, tras empatar 33-33 ante Austria. Por ironías del destino, dos años después, sendos combinados nacionales vuelven a entrelazar sus caminos… y con una plaza en la Main Round en juego. Las cuentas son sencillas: si España gana y Serbia no suma ante Alemania, accederemos a la siguiente ronda. Los Hispanos cumplieron en la primera jornada con una victoria ante Serbia por 29-27, sabiendo aguantar las embestidas de un conjunto balcánico que se rebeló y peleó hasta el final por sumar puntos en un grupo en el que estos serán importantísimos. Por su parte, los austriacos no tienen margen de error, pues cayeron derrotados por 30-27 ante Alemania. Una situación que enfrenta las dos realidades del grupo: una plaza en la Main Round frente al último tren para llegar a la tercera y última jornada conopciones de clasificación.

Con buenas sensaciones

España llega plena de confianza, pues la gran aportación defensiva de jugadores como Antonio Serradilla y Jan Gurri, las paradas en momentos clave de Nacho Biosca o los goles de Ian Tarrafeta resolvieron una papeleta complicada. Jordi Ribera ha encontrado en este núcleo joven armas en ambos lados del campo y sigue gestionando el crecimiento de un grupo que contará con todos sus efectivos disponibles para la batalla de este sábado.

Enfrente, otro entrenador español que conoce de cerca a nuestros Hispanos. Iker Romero buscará que sus pupilos repitan la gesta lograda hace dos años y, para ello, se apoyará en sus dos pilares: el extremo izquierdo Sebastian Frimmel y el lateral derecho Nikola Bilyk. El primero de ellos viene de sumar nueve dianas ante la selección alemana y se erige como el puntal ofensivo de un equipo con artilleros como Jakob Nigg o Lukas Hutecek.

Austria es una selección que, históricamente, ha significado victoria para los Hispanos. Ambos combinados nacionales han disputado 18 partidos oficiales, con un saldo de 14 victorias para España, un empate y tres derrotas. Mañana, nueva oportunidad de agrandar el número de encuentros ganados… y de clasificaciones a la Main Round obtenidas.