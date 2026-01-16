El Horneo EÓN Alicante logra la cesión del portero David Faílde

El Horneo EÓN Alicante ha alcanzado un acuerdo con el IRUDEK Bidasoa Irún para la cesión del portero David Faílde, que reforzará la plantilla alicantina hasta el final de la temporada 2025/26 en la Liga Asobal, según ha anunciado este viernes la entidad.

Comunicado oficial

Faílde, de 19 años y 1,96 metros de altura, está considerado uno de los porteros con mayor proyección del balonmano nacional y cuenta con experiencia internacional en categorías inferiores, además de haber disputado ocho partidos en Asobal la pasada temporada con el conjunto irundarra.

La ilución del jugador

El gallego, sustituto en la plantilla del suizo Flavio Wick, se mostró "muy emocionado por dar el salto a Asobal" y aseguró que afronta esta etapa con ambición.

"Va a ser muy emocionante", dijo el portero, que destacó la igualdad de la competición. "Voy a darlo todo para lograr los objetivos", añadió.

La valoración de Roi Sánchez

Por su parte, el entrenador del Horneo EÓN Alicante, Roi Sánchez, valoró la llegada de Faílde y subrayó su capacidad de mejora. "Es un portero joven, con muchísima proyección, que nos puede ayudar mucho en esta segunda vuelta junto a Hugo y Roberto", aseveró el técnico.

David Faílde ya se encuentra integrado en la dinámica del primer equipo y estará a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos oficiales que arrancarán tras la disputa del Europeo que están jugando Los Hispanos.

Hasta el momento, el equipo alicantino tiene previsto algunos amistosos para mantener la forma de cara a la reanudación de la competición liguera.