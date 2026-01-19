Los Hispanos caen ante Alemania pero estarán en la segunda fase

La selección española de balonmano accederá sin puntos a la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este lunes por 34-32 ante Alemania, en un encuentro en el que los Hispanos no encontraron nunca la fórmula para contener el ataque del conjunto germano.

La selección de Austria, que dirige el español Iker Romero, se despidió del Europeo pese a imponerse este lunes por 26-25 a Serbia, un resultado que certificó la presencia de España en la segunda fase del torneo antes del encuentro que los Hispanos disputaron ante Alemania.

Minuto de silencio

Las selecciones de España y de Alemania guardaron este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba). Asimismo, los internacionales españoles lucieron un brazalete negro en memoria de las víctimas de un siniestro, en el que han fallecido al menos 40 personas y más de un centenar han resultado heridas.

Problemas en defensa

Los Hispanos no pudieron frenar el ataque germano. Todo un problema cuando enfrente se encuentra un conjunto como el germano, el vigente subcampeón olímpico, que ha hecho de su capacidad goleadora su seña de identidad, de la mano de talentos como el joven Renars Uscins, que castigó a España con ocho dianas.

Como si la victoria de Austria, que aseguró la presencia del conjunto español en la siguiente fase del torneo antes de empezar el partido, hubiera destensado algo a los de Jordi Ribera, los Hispanos parecieron arrancar el duelo con un punto menos de intensidad que su rival.

Todo lo contrario que Alemania, que obligada, al menos, a empatar para no quedar apeada a las primeras de cambio del torneo, trató de intimidar desde el principio al equipo español con una durísima y agresiva defensa.

Una diferencia de intensidad que permitió a Alemania situarse con rápidamente con una renta de dos goles (4-2), que obligó a reaccionar con urgencia al seleccionador español, que apostó por un ataque con siete jugadores de campo para atajar los problemas ofensivos del equipo español.

Fórmula que permitió a los Hispanos llevar el balón con ventaja a los extremos, pero entonces apareció la imponente figura del portero Andreas Wolff, que frustró los intentos de Ian Barrufet y Aleix Gómez desde las esquinas.

Todo un problema, ya que como bien sabían los internacionales españoles, que ya fueron víctimas de Wolff en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, cuando el guardameta germano entra en combustión se convierte en un muro caso infranqueable.

Tal y como se comprobó en los siguientes minutos en los que Wolff desbarató hasta dos contraataques consecutivos del equipo español, que pese a no mostrarse nunca cómodo sobre la pista perdía por tan sólo un gol (8-7), cumplidos los primeros trece minutos.

Un simple espejismo, ya que la defensa española, a diferencia de lo ocurrido en las dos primeras jornadas ante Serbia y Austria, nunca encontró el camino en defensa.

Dudas que explotó hasta la saciedad el lateral derecho Renars Uscins, que con los cinco goles que anotó en la primera mitad, situó a Alemania con una más que inquietante ventaja de cuatro tantos (15-11) a poco más de cinco minutos para llegar el descanso.

Un tiempo en el que España, por fin, logró asentarse algo en defensa, y con la entrada en ataque de Dani Dujshebaev y Marcos Fis como compañeros de Ian Tarrafeta, de nuevo el mejor jugador español, logró llegar con vida a la conclusión del primer tiempo, tras reducir la desventaja a sólo dos tantos (17-15).

Segunda parte

Diferencia que los de Jordi Ribera no lograron recortar lo más mínimo (21-19) en los primeros siete minutos de la segunda mitad, pese al buen hacer ofensivo de los jovenes Jan Gurri y Marcos Fis, que de nuevo volvió a mostrar una madurez impropia de sus 18 años.

Un panorama que pareció cambiar con la entrada de Nacho Biosca, que con dos paradas casi consecutivas pareció encontrar definitivamente el camino para atrapar definitivamente a los germanos en el marcador.

Pero si la selección española puede presumir de contar con un relevo de garantías en la portería, igualmente puede Alemania proclamar la calidad de su guardameta reserva, David Spath, que con dos sensacionales paradas volvió a disparar a los germanos (24-20) en el tanteador.

Diferencia que no amilanó al equipo español, que aferrado a los brazos de Gurri, autor de siete dianas, y Fis, que cerró el choque con cuatro goles, se situó a dos tantos (29-27) a poco más de siete minutos para la conclusión.

Pero la notable mejoría ofensiva de los Hispanos no encontró correlación en defensa no encontró la fórmula, pese a que hizo sufrir en cada uno de los ataques a los germanos, para contener a los lanzadores alemanes.

En especial el central Juri Knorr que, con sus sorpresivos lanzamientos, impidió en todo momento a España tener opciones reales de empatar, aunque quien finalmente se encargó de sentenciar definitivamente al equipo español fue, cómo no, Uscins que situó a Alemania con una inalcanzables cuatro goles de renta (33-29) a menos de tres minutos para el final.

Un tiempo en el que los Hispanos mostraron el carácter necesario para no dejarse llevar y recortar la distancia a los dos goles que reflejó el 34-32 final, una actitud que deberá mantener en la segunda fase en al que se medirá, entre otros, a temibles rivales como Dinamarca y Francia.

-- Ficha técnica:

34 - Alemania: Wolff; Mertens (4), Koster (6), Kiesler (-), Golla (2), Langhoff (-) y Zerbe (3, 1p) -equipo inicial- Späth (ps), Lichtlein (-), Schluroff (-), Haseler (1), Knorr (5), Uscins (8), Fischer (5), Grgic (-) y Kohlbacher (-).

32 - España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (4p), Alex Dujshebaev (1), Casado (1), Tarrafeta (4), Barrufet (-) y Serdio (2) -equipo inicial-, Biosca (ps), Serradilla (1), Gurri (7), Odriozola (2), Garciandia (-), Fis (4), Dani Dujshebaev (3), Dani Fernández (3) y Javier Rodríguez (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 6-5, 9-7, 11-9, 15-11 y 17-15 (Descanso), 20-17, 22-20, 24-21, 28-25, 31-29 y 34-32 (Final).

Árbitros: Konjicanin y Konjicanin (BIH). Excluyeron por dos minutos a Koster, Fischer y Kiesler por Alemania; y a Serdio, Serradilla y Odriozola por España.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del grupo A de la primera fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputado en Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca). Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la localidad cordobesa de Adamuz