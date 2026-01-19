El líder frena nuestra racha y el debut del nuevo cuerpo técnico

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto cae de manera abultada (30-16) en su visita al líder de la División de Honor Plata Masculina, el Cajasol Sevilla BM Proin, en el que ha sido el primer partido de la segunda vuelta de la competición y el debut del tándem Sergio Mallo–Manu Etayo como nuevo cuerpo técnico. El encuentro arrancó con tres paradas consecutivas de Kilian Ramírez, que privaron a los visitantes de estrenar su casillero goleador. El primer tanto llegó en el minuto cuatro por parte de Carlos Martín. Los locales encontraban con asiduidad al pivote Víctor Deco en la zona central de la defensa valenciana. Alberto Serradilla se topó hasta en dos ocasiones con Kilian Ramírez en lanzamientos de siete metros. Una exclusión a Álex Pozzer y dos tantos seguidos de Pablo Soler desde el extremo izquierdo causaron la primera gran brecha en el marcador (4-1) en el minuto ocho, que solo se vio reducida con la entrada en escena de Dani Martínez.

Los de la Comunidad Valenciana se quedaron anclados en los tres goles durante más de diez minutos, concretamente del 9 al 20. La ventaja de los hispalenses ya era de +4 (7-3) en el minuto 17, momento en el que llegó el primer tiempo muerto de Sergio Mallo. La dirección desde el central de Alexander Tioumentsev siguió acrecentando las diferencias a favor de los sevillanos con el 9-4 del minuto 22. La portería local continuó intratable y, además, los de casa empezaron a correr más debido a las imprecisiones de los porteños, especialmente en el apartado ofensivo. Al descanso se llegó con el resultado de 11-6.

Dos dianas de Raúl Morales desde el extremo derecho permitieron a los andaluces alcanzar una nueva máxima de +7 (14-7) en el minuto 33, provocada en gran medida por las malas decisiones en ataque de su rival. Una diferencia que no dejó de aumentar, con el +8 (15-7) y el +9 (16-7). Con este último, Sergio Mallo volvió a detener el choque tras el parcial de 5-1 tras la reanudación y al ver cómo se le escapaba la oportunidad de sumar. Los porcentajes bajo palos de los sevillanos se mantuvieron como en la primera mitad y, en ataque, los goles se repartían entre varios jugadores.

En el minuto 40, con el 20-8, los rojiblancos se quedaron sin tiempos muertos a falta de veinte minutos para el final. El tiempo muerto no surtió efecto y, llegado el minuto 42, la diferencia ascendió hasta el +14 (22-8). Los visitantes dieron el partido por perdido y no dejaron de sucederse pérdidas que eran aprovechadas una y otra vez por los locales ante repliegues inexistentes. El nuevo cuerpo técnico aprovechó para dar minutos en el 40×20 a casi todos los jugadores convocados, visto el escenario. Esta decisión propició que los hispalenses alcanzaran un +16 (30-14) en el minuto 56.

Baja un puesto en la clasificación

El resultado final fue de 30-16. Con esta derrota, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto corta su racha de nueve partidos consecutivos sumando y desciende un puesto en la tabla clasificatoria (cuarto, con 22 puntos), al ver empeorada su diferencia de goles en esta jornada. Además, deja de depender de sí mismo para recuperar el liderato de la categoría, pese a contar con el partido aplazado del mes de diciembre por la alerta roja emitida por la AEMET frente al Servigroup Benidorm, que se disputará este mismo mes de enero. A su vez, pierde el golaveraje particular de +4 que mantenía con el Cajasol Sevilla BM Proin de cara a un hipotético empate a puntos en el mes de mayo. El próximo compromiso será el sábado 24, a partir de las 18:30 horas, cuando reciban al BM Contazara Zaragoza en el Pabellón Port de Sagunt.

FICHA TÉCNICA

Cajasol Sevilla BM Proin (30): Alberto Ruiz (4), Tito Díaz (2), Raúl Morales (4), Julián López Mon (2), Ramón Fuentes (1), Carlos Conchillo (-), Javier Castilla (1), Tioumentsev (5), Pablo Soler (3), Miguel Llorens (-), Kilian Ramírez (-), David Martínez (2), José Moguel Prado (2), Víctor Deco (3), Ángel Montoro (-), Julio Morgado (1).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (16): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Olivares (1), Francisco Ruiz (2), Jakob Pelko (-), Dani Martínez (-), Pozzer (-), Arnau Fernández (4), Gonzalo (1), David García (1), Matheus de Novais (5), Serradilla (-), Capitán (-), Zungri (1), Carlos Martín (1), Teixidor (-).

Árbitros: Álvaro López Novoa y Cristian Da Silva Barbadaes. Exclusiones: Julián López Mon, Pablo Soler, Alex Pozzer y David García en forma de dos minutos.

Parciales: 1-1, 4-3, 5-3, 7-3, 9-5, 11-6 (descanso); 16-7, 19-8, 22-9, 23-11, 28-13 y 30- 16 (final).

Incidencias: Partido de la 16.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Centro Deportivo Amate.