Pepe Sánchez regresa a la presidencia del Horneo EÓN Alicante tras la asamblea celebrada este lunes y sustituye en el cargo a Jaime Cremades 'Ñago', que ha permanecido al frente de la entidad los últimos tres años.

Sánchez llegó al club en 2017 y Horneo ha sido el patrocinador principal durante todas estas temporadas.

Comunicado oficial Publicación de Facebook sobre el comunicado oficial.

Objetivos del nuevo presidente

El nuevo presidente, fundador del club y principal patrocinador a través de la empresa Horneo, se marca en esta nueva etapa como objetivo de "fortalecer la estructura interna, seguir profesionalizando el club y darle una mayor estabilidad económica".

"La estructura está muy mejorada y tiene un gran potencial, pero hay que seguir trabajando porque Asobal te exige mucho en todas las áreas", añadió Sánchez.

Con Cremades se volvió a la Asobal

Cremades, por su parte, destacó como principal hito de su etapa al frente del Horneo EÓN Alicante el ascenso del equipo a la Liga Nexus Energía Asobal logrado la pasada temporada y agradeció el trabajo realizado por todas las personas que han estado a su lado durante estos tres años.

Amistoso, a la espera de la reanudación de la Liga

La pretemporada invernal, propiciada por la participación de España en el Europeo de Balonmano, trajo la derrota del Horneo EÓN Alicante en el partido amistoso frente al Club Balonmano Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, disputado en el Pitiu Rochel, por el ajustado marcador de 28-29. En el banquillo del equipo visitante debutaba Toni Malla, hasta hace unas semanas entrenador dle Fertiberia Puerto Sagunto.

Un 1-4 de salida para el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil ponía las cosas complicadas para el conjunto local, que fue siempre a remolque con desventaja de 3 o 4 goles. al descanso se llevó con el marcador de 13-18.

Tras el paso por vestuarios, el equipo andaluz llegó a tener cinco goles de ventaja (18-23), pero los alicantinos reaccionaron y estrecharon el marcador hasta dejarlo en el 28-29 final.

Resultado del partido amistoso

Debutantes

Declaraciones de César Ruiz, segundo entrenador del Horneo EÓN Alicante