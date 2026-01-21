El camino de Los hispanos hacia semifinales

Los Hispanos ya conocen a sus rivales de la Main Round en el EHF EURO 2026. Tras la disputa de la Preliminary Round, el equipo comandado por Jordi Ribera se medirá a Portugal y Dinamarca como clasificados del Grupo B, y a Francia y Noruega como clasificados del Grupo C.

Tras la clasificación para la Main Round como segundos del Grupo A, tras la derrota ante Alemania, los Hispanos afrontan la batalla por las semifinales del EHF EURO 2026 ante cuatro selecciones de primer nivel en el panorama mundial. Tras la disputa de la Preliminary Round, como primero y segundo del Grupo B llegan Portugal y Dinamarca, mientras que del Grupo C lo hacen Francia y Noruega.

El Grupo B ha confirmado la sorpresa en lo que va de campeonato. La selección portuguesa se ha clasificado como primera de grupo tras imponerse en la última jornada de la Preliminary Round a Dinamarca. El equipo dirigido por Paulo Pereira, con estrellas de primer nivel como Martim Costa o Luis Frade, da un aviso a todas las selecciones participantes al derrotar a la todopoderosa selección danesa de Emil Nielsen y Mathias Gidsel.

En el Grupo C, la selección francesa vuelve a sacar músculo con un plantel llamado a pelear por las medallas. Guillaume Gille cuenta de nuevo con una auténtica máquina competitiva para aspirar a lo más alto del cajón, con Dika Mem y Ludovic Fabregas liderando un roster plagado de jugadores de primer nivel. Ya lo demostraron en su duelo directo ante la Noruega de Torbjørn Bergerud y Sander Sagosen, al imponerse por 38-34.

