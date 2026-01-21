LIGA GUERRERAS IBERDROLA
Joaquín Rocamora causa baja como entrenador por paternidad
EFE
El Atticgo Elche, conjunto que compite en la Liga Guerreras Iberdrolay en la EHF Copa Europea, ha anunciado este miércoles que su entrenador, Joaquín Rocamora, causará baja temporal como consecuencia de su reciente paternidad y que será relevado en el banquillo por Alberto Zabalegui, miembro de su cuerpo técnico.
Rocamora, casado con la excapitana del equipo María Flores, fue padre por primera vez la pasada semana, aunque acompañó al conjunto ilicitano a Polonia para disputar el sábado el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la competición continental.
Comunicado oficial
Según la nota oficial del club, el técnico oriolano se ausentará del día a día del primer equipo Sénior femenino "de acuerdo con los plazos que marca la ley", que establece un permiso máximo de 19 semanas, de las que las seis primeras deben disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa.
"Alberto Zabalegui será el encargado de dirigir entrenamientos y partidos durante el tiempo de suspensión temporal del trabajo", añade el Atticgo Elche en su comunicado.
Zabalegui se estrenará al frente del equipo este sábado, en el partido de vuelta ante el Gminy Kobierzyce, en el que el conjunto ilicitano defenderá una renta de dos goles.
