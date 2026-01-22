Las Juveniles de la Comunitat Valenciana, campeonas de España en el CESA 2026 de balonmano

La selección Juvenil femenina de la Comunitat Valenciana de balonmano se proclamó campeona de España en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA 2026), celebrado en Cataluña, tras completar un campeonato sobresaliente y sin conocer la derrota. El equipo dirigido por Joaquín Rocamora firmó un torneo muy sólido de principio a fin y culminó su actuación con la victoria en la final ante la selección del País Vasco por 32-29, en un encuentro de máxima exigencia que confirmó el carácter competitivo del grupo.

A lo largo del campeonato, la selección valenciana destacó por su equilibrio defensivo, su regularidad y su capacidad para gestionar los momentos clave, aspectos que le permitieron superar un calendario intenso y partidos de gran desgaste. En la final, tras un inicio favorable y una ventaja clara al descanso, el conjunto valenciano supo sostener el ritmo y responder al empuje rival en la segunda parte para asegurar un triunfo que le otorgó el oro nacional.

El combinado campeón estuvo integrado por jugadoras procedentes de distintos clubes de la Comunitat Valenciana que forman parte de la campaña ‘Juegan ellas, ganamos todos’ de Teika.

Equipos Teika

Este resultado es sin duda, un reflejo del buen momento que atraviesa el balonmano femenino valenciano y del trabajo continuado que se desarrolla desde las bases. En este sentido, el Club Balonmano Morvedre aportó a la selección campeona a Rebeca Secades Catalá, Andrea Palomero Pérez, Mar Navarro Pomer y Andrea Pérez Sanmartín, mientras que el Grupo USA Handbol Mislata estuvo representado por Mai Esquer Sainz, Laura Muñoz Picazo, Aitana Hernández Barberá y Noa Llopis Ibáñez. También formaron parte del equipo campeón Michelle Rico Juan y Remedios Giménez Azorín, jugadoras del Elda Prestigio, así como un amplio bloque del Atticgo Balonmano Elche, con Laura Escudero León, Erika Elena Vladu Vladu, Claudia Gil Palacin, Laura Ferrer Carot, Lucía Calleja Velasco, Cristina Ioana Tanchi Miculaiuc y Daniela Aguado.

Homenaje del Balonmano Morvedre

Campeonas del Grupo USA Handbol Mislata

Valoración

Más allá del resultado final, las propias protagonistas pusieron el acento en el camino recorrido hasta alcanzar el título. Noa Llopis explicó que el proceso previo al campeonato fue uno de los grandes retos del grupo, marcado por circunstancias adversas que obligaron a adaptarse desde el inicio. "Lo más difícil de este CESA fue el camino hasta llegar a la final, ya que debido a las lluvias se suspendieron varias concentraciones y, además, se lesionó una jugadora fundamental", señaló la jugadora del Grupo USA Handbol Mislata.

En esa misma línea, Aitana Hernández destacó el valor humano de la experiencia vivida con la selección autonómica, subrayando que el campeonato dejó huella más allá de las medallas. "Además de las medallas, nos llevamos a las compañeras y los recuerdos tan felices de todo el camino», afirmó, poniendo el foco en la convivencia y los vínculos generados durante el torneo. Por su parte, Laura Muñoz atribuyó el éxito colectivo a la cohesión del grupo y al apoyo constante entre las jugadoras, tanto dentro como fuera de la pista. «Esta selección ha logrado ser campeona porque hemos conseguido ser un equipo tanto fuera como dentro de la pista, apoyándonos en los momentos malos y también en los buenos", explicó.

El título logrado en el CESA 2026 consolida el buen estado de salud del deporte femenino en la Comunitat Valenciana, pone en valor el trabajo formativo de los clubes y confirma a esta generación como un ejemplo del crecimiento, la madurez competitiva y el potencial del balonmano femenino valenciano a nivel nacional.