Los Hispanos caen de un gol ante Noruega

España rozó un gran estreno en la Main Round del Campeonato de Europa 2026, pero terminó cayendo por la mínima ante Noruega (34-35) en un duelo vibrante decidido en los últimos segundos. Un partido de enorme exigencia, resuelto en un final de infarto, que deja a los Hispanos sin premio pese a una actuación de alto nivel y obliga a reaccionar de inmediato.

En un grupo con Noruega, Dinamarca, Francia y Portugal, cada punto se presenta como decisivo en la carrera hacia las semifinales. Ambas selecciones, clasificadas como segundas, sabían que este primer choque podía marcar el futuro inmediato. El escenario y la rivalidad histórica prometían un encuentro de máxima tensión.

Mejores jugadas

La crónica

El duelo comenzó con ritmo contenido y protagonismo de los porteros. Nacho Biosca y Torbjørn Bergerud sostuvieron a sus equipos en los primeros minutos, mientras Aleix Gómez inauguraba el marcador español desde los siete metros. La igualdad fue constante, con pequeñas ventajas alternas y defensas muy intensas.

Noruega encontró rédito en sus transiciones rápidas y logró abrir una mínima brecha mediado el primer acto, neutralizada por la respuesta coral de los Hispanos. La solidez defensiva y el acierto exterior permitieron a España equilibrar el duelo y llegar al descanso con un 16-16 que reflejaba a la perfección lo vivido.

Tras la reanudación, la defensa y las paradas de Biosca impulsaron un parcial favorable que situó a España con dos y tres goles de renta. Víctor Romero, Abel Serdio e Ian Barrufet castigaron al rival y confirmaron el crecimiento del equipo.

Pero Noruega no cedió y encontró oxígeno en cada recuperación. El partido entró en una fase final muy intensa, con empates sucesivos y ventajas mínimas. A falta de un minuto, el marcador reflejaba un 34-34 y todo quedaba abierto.

En la última secuencia, tras una exclusión forzada por Álex Dujshebaev, los nórdicos encontraron el gol decisivo y España perdió el último balón, quedándose a un paso del empate.

La derrota complica el camino hacia las semifinales, pero no borra las buenas sensaciones. En un grupo de máxima exigencia, el margen de error se estrecha, pero el nivel exhibido invita al optimismo de cara a los próximos compromisos ante Dinamarca, Francia y Portugal.

Ficha técnica

ESPAÑA 34:35 NORUEGA

España (16+18)

Sergey Hernández y Nacho Biosca en portería; Antonio Serradilla, Jan Gurri (3), Ian Tarrafeta (1), Álex Dujshebaev (5), Kauldi Odriozola (2), Imanol Garciandía (3), Abel Serdio (2), Marcos Fis, Dani Dujshebaev (1), Aleix Gómez (8), Natan Suárez, Víctor Romero (4), Daniel Fernández (2) e Ian Barrufet (3).

Entrenador: Jordi Ribera.

Noruega (16+19)

Robin Haug y Torbjorn Bergerud en portería; Vetle Eck Aga, Sander Sagosen (2), Vetle Ronningen, Tobias Grøndahl (5), Martin Hovde (1), Magnus Fredriksen, Kasper Thorsen Lien (2), Thomas Solstad (5), Patrick Anderson (4), August Pedersen (11), Simen Lyse (2), Kevin Gulliksen (3), Simen Schønningsen y Alexandre Blonz.

Entrenador: Jonas Wille.

Árbitros: Ivan Pavocevic y Milos Raznatovic (Montenegro). Excluyeron a Antonio Serradilla, Kauldi Odriozola, Ian Barrufet, Vetle Eck Aga (2), Martin Hovde y Lyse Simen.

Parciales: 1-2, 5-4, 8-8, 12-11, 13-15, 16-16 (descanso), 18-18, 22-20, 24-23, 28-26, 31-31, 34-35 (final).

Valoraciones

Dani Fernández

Declaraciones Video de Facebook sobre el contenido de la página.

“Partido complicado, creo que hay que ser autocríticos con nosotros mismos. Hemos tenido en la segunda parte opciones de poder romper el partido. Nos ha atascado mucho el 7 contra 6 que nos han propuesto”.

“Creo que ellos han sido mejor en la toma de decisión, al final de la segunda parte sobre todo. Pero creo que el partido se ha desarrollado para quizás no llegar en esa situación al final del partido. Sí, lógicamente ahora se nos pone la clasificación muy complicada”.

“Mientras matemáticamente haya esperanza, seguiremos con ello. Pero bueno, creo que lo importante hoy es ser autocríticos. Si queremos aspirar a algo en el futuro, tenemos que aprender de estos partidos”.

“No debería volver a pasar. Ojalá esto nos sirva para crecer, saber dónde estamos y seguir trabajando”.

Jordi Ribera

“Hoy es un día triste porque creo que merecíamos mucho más en este partido. El equipo ha luchado y hemos tenido el partido de cara, pero nos ha faltado recuperar algún balón clave.”

“Ellos han jugado muy bien el 7 contra 6 y quizá después de ir ganando de dos goles hemos perdido un poco el control. En un minuto se nos pusieron por delante, y hay que aprender a gestionar mejor los momentos en los que las cosas no salen como esperamos.”

“Ha sido una pena porque llevábamos el partido muy bien, y al igual que contra Alemania, al final terminamos perdiendo en un duelo en el que los dos equipos habían estado muy bien.”

“Hoy creo que hemos merecido mucho más. Incluso en la última jugada nos faltó un poco de suerte para rematar ese punto que nos habría dado la posibilidad de seguir vivos. Ahora se complica mucho la clasificación para la main round.”

Noticias relacionadas

“Por delante tenemos a Francia y Dinamarca, que es el primer rival, así que debemos aprender de todo esto para afrontar mejor el futuro.”