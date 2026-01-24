El Fertiberia Puerto de Sagunto se reencuentra con la victoria

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto vence (34-25) al BM Contazara Zaragoza en la decimoséptima jornada de la División de Honor Plata Masculina y mantiene pleno de victorias en el Pabellón Port de Sagunt. Además, ha supuesto la primera victoria del nuevo cuerpo técnico formado por Sergio Mallo y Manu Etayo.

En el siete inicial de los locales destacaba la presencia de Paco Ruiz y Gonzalo Pérez en los extremos, este último debido a la baja de Jakob Pelko. Dani Martínez, pese a comenzar como suplente, apareció en el primer minutopara detener un lanzamiento de siete metros al exrojiblanco Álex Plaza. Quien sí acertó desde la pena máxima fue Alberto Serradilla, y a su tanto se sumaron una intervención de Juani Villarreal y dos goles en transición de Antonio Capitán, que colocaron el 3-0 en apenas tres minutos. Rápidamente, los maños igualaron el marcador (3- 3), en gran medida gracias a la efectividad bajo palos del experimentado guardameta Jorge Gómez. En el minuto ocho, los porteños aprovecharon su primera superioridad numérica para volver a anotar tras cinco minutos sin hacerlo y firmar un parcial favorable de 2-0. Sin embargo, la exclusión de Álex Pozzer en el minuto 10 permitió a los visitantes restablecer de nuevo las tablas (6-6).

Dos goles al contraataque de Gonzalo Pérez propiciaron la vuelta al +3 (10-7) y obligaron al entrenador zaragozano, Mariano Ortega, a solicitar su primer tiempo muerto al superarse el ecuador de la primera mitad. Los locales tuvieron la oportunidad de ampliar la renta a cuatro tantos, pero la desaprovecharon, y un gol en transición de Diego Monzón redujo la diferencia a dos. Una nueva exclusión, esta vez a Erik Eriander en el minuto 21, volvió a ser aprovechada por los valencianos con un parcial de 2-1, manteniéndose de forma constante la diferencia de tres goles. Entre los minutos 24 y 27 se alcanzaron nuevas máximas (+4, +5 y +6), las cuales situaban ya una gran renta de por medio. Los aragoneses permanecieron anclados durante un largo tramo del choque en los once tantos.

En el último minuto de la primera parte, Sergio Mallo solicitó su primer tiempo muerto para preparar la última jugada antes del descanso, al que se llegó con un resultado de 17-12.

Segunda parte

Tras la reanudación, los primeros minutos estuvieron marcados por el intercambio de goles, una dinámica que favorecía claramente a los intereses locales. Los visitantes no conseguían reducir diferencias, penalizados por las imprecisiones y por encontrarse una y otra vez con Dani Martínez bajo palos. La nueva máxima ventaja, con el +7 (22-15) en el minuto 38, obligó a Mariano Ortega a detener de nuevo el encuentro. La principal arma ofensiva de los rojiblancos en la segunda mitad fue la conexión con sus pivotes, David García y Álex Pozzer. Ni siquiera la segunda exclusión de este último, en el minuto 40, dio alas a los visitantes para atisbar una posible reacción. Dani Martínez terminó por cerrar la persiana y dejó el partido visto para sentencia a falta de diez minutos para el final. Javier Olivares ganó protagonismo con dos dianas que elevaron la diferencia hasta el +9 (29-20).

Los minutos finales sirvieron para ver en pista a dos jugadores del filial de Primera Nacional, Marcos Castañeda y

Macrino Pérez, quien debutó en partido oficial con el primer equipo. El resultado final fue de 34-25. Con la suma de estos dos nuevos puntos (24 en total), el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto continuará una semana más en puestos de fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL, independientemente de lo que suceda en el resto de la jornada.

El próximo compromiso será entre semana, el miércoles 28 a partir de las 20:00 horas, cuando los rojiblancos recibirán al Balonmano Servigroup Benidorm en el partido aplazado de la decimocuarta jornada, suspendido en diciembre por la alerta roja de la AEMET.

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (34): Juani Villarreal (-), Marcos

Castañeda (-), Olivares (2), Paco Ruiz (1), Dani Martínez (-), Pozzer (4), Arnau

Fernández (3), Gonzalo (2), David García (2), Matheus de Novais (3), Macrino Pérez (-

), Serradilla (4), Capitán (6), Zungri (1), Carlos Martín (4), Teixidor (2).

BM Contazara Zaragoza (25): Juan Martínez (5), Enrique Camas (1), Daniel Villén

(-), Álex Plaza (4), Jorge Gómez (-), Rafa Val (1), Marcos Andrés Ara (2), Jorge Ortega

(3), Mario Hernández Mimbela (4), Erik Eriander (1), Jon Ander Iribar (1), Bruno Della

Ratta (1), Álvaro Acosta (-), Alejandro Sanz (-), Diego Monzón (2), Álvaro del Valle (-).

Árbitros: Jesús Luqeu López y José David Sánchez Martínez.

Exclusiones: Alex Pozzer y Erik Eriander por partida doble; Alberto Serradilla,

Antonio Capitán y Diego Monzón en forma de dos minutos y Mariano Ortega mediante

tarjeta amarilla.

Parciales: 3-1, 5-3, 8-7, 12-9, 15-11, 17-12 (descanso); 20-14, 23-16, 25-19, 27-20, 30- 22 y 34-25 (final).

Incidencias: Partido de la 17.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente. Previamente al inicio del encuentro, se ha guardado un minuto de silencio por todas las personas fallecidas a lo largo de esta semana en los diversos accidentes de tren, y nuestro jugador de la base, Alejandro Morgado, recientemente subcampeón en el CESA 2026 con la selección infantil de la Comunidad Valenciana, ha sido el encargado de realizar el saque de honor.