Balonmano Mislata presentó a sus más de 250 jugadores ante su afición.

La tradicional presentación de equipos del Club Balonmano Mislata tuvo lugar en el Pabellón La Canaleta. Como todos los años, la institución llevó a cabo un evento muy cuidado y atractivo tanto para los propios miembros, como para la afición y los patrocinadores, con conducción, música y activaciones por parte de las marcas.

Además de brindarle un lugar destacado a cada uno de sus equipos, esta presentación representa mucho más para el Balonmano Mislata. Es la oportunidad de darle continuidad a su proyecto deportivo y de institución, con objetivos muy claros desde la formación de talento y desde la aportación a niveles sociales y profesionales. Este evento es también una muestra más de los valores que busca transmitir la institución: unión, compromiso, identidad, trabajo y sentimiento de pertenencia.

Foto oficial y reconocimientos

Uno a uno, todos los equipos del Balonmano Mislata tuvieron su momento y su foto oficial: las escuelas de iniciación, las categorías de base, los Veteranos y los dos equipos Sénior. Mención aparte merece uno de los equipos más aplaudidos, el de balonmano inclusivo, que refleja uno de los trabajos más destacados del club en pos de la integración a través del deporte. Fueron más de 250 deportistas, que -junto a sus cuerpos técnicos y directivos- reflejaron la estructura y el crecimiento de uno de los clubes de balonmano base más reconocidos de toda España.

El evento contó también con menciones especiales a deportistas becados y a quienes fueron parte del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Allí estuvieron Alejandro Quilón, Jorge Fernández y Patrick Butnariu en Infantiles; Valentino Jelusic y Evan Esteve en Cadete; y Sergio Tarazona, Héctor Martín de Bolaños y Pau Rojo en Juveniles, equipo del que fueron entrenador y segundo Jorge Fernández y Vicente Ferrer.

Uno a uno, todos los equipos del Balonmano Mislata tuvieron su momento y su foto oficial. / BALONMANO MISLATA

Valoración del presidente

Mauro Longarini, Presidente del Club Balonmano Mislata, se refirió a esta presentación diciendo: “Este evento es, sobre todo, una forma de reafirmar algo que para nosotros es fundamental: el compromiso del club con la competición, con el trabajo diario y con la mejora constante”. “Nada de esto tendría sentido sin las personas que nos acompañan. Por eso queremos agradecer especialmente a nuestra afición, que está siempre; a nuestros patrocinadores, que confían y apuestan por este proyecto; a las instituciones, por su apoyo; y a todas las personas que, desde distintos lugares, hicieron posible que hoy estemos acá. Este club es eso: un esfuerzo compartido y una manera de crecer juntos”, concluyó Longarini.

La presentación contó también con acciones de patrocinadores y colaboradores del club, como Svint, Parada Italia, ESBS, Folder y Transvía Sport. A ellos se suman Boxten, Gamma Soria, Caixa Popular, Gil y Vila Correduría de Seguros, Contenedores Trasteros, Pactumlegal, Juanjo Clínica del Pie, Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana y Ajuntament de Mislata; quienes apoyan al club en todas sus actividades.

La presentación contó también con acciones de patrocinadores y colaboradores del club. / BALONMANO MISLATA

Sobre Balonmano Mislata

El club se fundó en 2005 y tiene el doble objetivo de alcanzar el máximo nivel deportivo en el balonmano español y actuar como dinamizador e integrador social local en el Área Metropolitana de Valencia en su condición de escuela deportiva de base. Actualmente apuesta por un proyecto integral de 360° donde el deporte, la salud, la diversión y la sociedad sean uno solo.