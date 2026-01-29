Fertiberia Puerto Sagunto se lleva el duelo autonómico ante el Servigroup Benidorm

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se lleva el derbi de la Comunidad Valenciana ante el Balonmano Servigroup Benidorm (26-23), en el partido aplazado correspondiente a la decimocuarta jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt.

Primera parte

En el primer minuto del encuentro, Juani Villarreal, que comenzaba como suplente, entraba en el 40×20 para detener una pena máxima a Pol Roy. Esta acción, sumada a otras buenas defensas y contraataques, abría las primeras brechas a favor de los locales con el 3-0 y 4-1 en los cinco primeros minutos. Sin embargo, los visitantes reaccionaron con rapidez y le dieron la vuelta al luminoso (4-7), apoyados en las paradas de Samuel Ibáñez, que mantuvieron anclados a los porteños en cuatro tantos durante un amplio tramo del choque, y en la dirección ofensiva de Juan Carlos Sempere. Ante este escenario, Sergio Mallo solicitó su primer tiempo muerto en el minuto 13, buscando soluciones a la falta de ideas en ataque y a la permisividad defensiva.

Tras la pausa, Dani Martínez intentó replicar los porcentajes de intervenciones del guardameta rival y, junto a un par de imprecisiones de los benidormenses, permitió que estos se quedaran anclados en siete dianas, lo que propició que los locales recortaran distancias (6-7). No obstante, los alicantinos volvieron a abrir brechas de +2 (6-8 y 7-9) gracias a una mayor facilidad para ver portería, mientras a los valencianos les costaba más, llegando en varias ocasiones a la señalización de pasivo. Tras un nuevo cambio de dominador con el 10-9 del minuto 23, el partido entró en un intercambio de goles entre los extremos Hugo Vila y Carlos Martín. La exclusión de este último en el minuto 28 permitió a los de Alejandro Cutanda preparar una última jugada en superioridad numérica, que dejó el marcador en 13-13 al descanso.

Segunda parte

Los visitantes arrancaron la segunda mitad con unos segundos en superioridad numérica, lo que les permitió lograr rápidamente un parcial de 0-2. A ello se sumó que los porteños no consiguieron ver puerta hasta el minuto 36. La exclusión de Ramiro Martínez en el 37 sirvió para que las diferencias se redujeran a un solo tanto tras un parcial local de 2-1. Los alicantinos dispusieron de tres posesiones consecutivas para ampliar la renta hasta el +3, pero desaprovecharon todas ellas. Con el 18-20 y alcanzado el ecuador del segundo tiempo, Sergio Mallo solicitó su segundo tiempo muerto en busca de la remontada en el tramo final.

La pausa surtió efecto y la contienda quedó igualada apenas dos minutos después (20-20). Una nueva exclusión obligó a Alejandro Cutanda a pedir tiempo muerto a falta de poco más de diez minutos para el final, y acto seguido llegaría la de Álex Pozzer en el bando contrario. En medio de este caos, los valencianos lograron ponerse por delante tras muchos minutos, encadenando el 22-21, 23-21 y 24-21, ya superado el minuto 50, con los mejores minutos de Javier Olivares sobre una pista de balonmano tras su regreso de lesión. Este último resultado propició un nuevo tiempo muerto de Alejandro Cutanda al ver que el partido se le escapaba. En el tramo final, una intervención decisiva de Dani Martínez certificó los dos puntos para los locales con el definitivo 26-23.

Con esta victoria, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto asciende hasta la segunda posición de la clasificación con un total de 26 puntos, superando a la Fundación Agustinos Alicante y al UBU San Pablo Burgos 2031, estos últimos con un partido menos, concretamente el correspondiente a la decimosexta jornada de competición y precisamente frente a nuestro rival en el día de hoy.

El siguiente compromiso será visitar, el sábado a partir de las 18:30 horas, al colista de la liga, el Club Balonmano Alcobendas, en el Pabellón de Los Sueños.

Resultado y próximo partido

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (26): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Olivares (3), Paco Ruiz (-), Dani Martínez (-), Pozzer (4), Arnau Fernández (3), Gonzalo (3), David García (2), Matheus de Novais (2), Macrino Pérez (- ), Serradilla (-), Capitán (2), Zungri (3), Carlos Martín (4), Teixidor (-).

Balonmano Servigroup Benidorm (23): Samuel Ibáñez (-), Uros Ostojic (-), Pablo Vainstein (2), Pol Roy (3), Daniil Zhukov (2), Modi Abdoula (1), Carlos Fernández (-), David Mach (-), Leo Alonso (-), Juan Carlos Sempere (7), Ramiro Martínez (2), Hugo Vila (3), Diego Pérez (3), Bryan Paz (-), Agustín Soria (-).

Árbitros: Óscar García Camino y Alfredo Arcos Adeva.

Exclusiones: Alex Pozzer, Carlos Martín, Pablo Vainstein y Ramiro Martínez en forma de dos minutos.

Parciales: 4-2, 4-5, 5-7, 7-9, 10-10, 13-13 (descanso); 13-15, 17-18, 18-20, 20-21, 24-21 y 26-23 (final).

Noticias relacionadas

Incidencias: Partido de la 14.ª aplazada jornada de la División de Honor Plata Masculina, suspendida en el mes de diciembre debido a la alerta roja de la AEMET, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente

Valoración