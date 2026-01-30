Joaquín Rocamora tomará el mando de las Guerreras.

Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, con el consenso de la Junta Directiva, confirma que el nuevo seleccionador que estará al frente de las Guerreras será Joaquín Rocamora, quien hasta ahora estaba al frente de la Selección Junior Femenina, con quien logró este pasado verano el subcampeonato de Europa.

Rocamora (Ronda, 7 de noviembre de 1985) es uno de los entrenadores españoles con mayor prestigio en el balonmano femenino. Absoluto conocedor de nuestra liga es un estudioso de todos los equipos canteranos de nuestro país, así como de las distintas competiciones continentales. Con las Guerreras Junior logró en 2023 el título de la EHF Championship, consiguiendo el ascenso de nuestro país a la primera línea continental, para colgarse la medalla de plata el pasado verano en el Europeo de la categoría disputado en Pogdorica, evidenciando la calidad de una generación que llama con fuerza a la puerta de la selección absoluta.

Desde 2016, Rocamora lidera el proyecto del Atticgo Elche de la Liga Guerreras Iberdrola. En 2024 logró el primer título continental del club, levantando la EHF European Cup. A nivel nacional, en 2021 logró la Copa de SM la Reina y la Supercopa de España, y acumula cuatro subcampeonatos de la Liga Guerreras Iberdrola, los tres últimos de manera consecutiva. Además, en el último Campeonato de España de Selecciones Territoriales, logró el oro dirigiendo al combinado juvenil femenino de la Comunidad Valenciana. "Es un reto apasionante", apunta Joaquín Rocamora, que no oculta "mi felicidad por poder llegar a dirigir a la Selección Absoluta después de haber trabajado con los equipos nacionales inferiores durante estos años".

El técnico rondeño se muestra "muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades", ya que Rocamora seguirá ligado al club ilicitano hasta el final de esta temporada.

Los primeros compromisos con las Guerreras llegarán la primera semana de marzo, con el doble enfrentamiento con Austria, en las jornadas 3 y 4 de clasificación del Europeo 2026, 4 y 7 de marzo respectivamente.