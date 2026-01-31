El Fertiberia Puerto Sagunto gana en Alcobendas tras un final de infarto

Tras la victoria en el partido del pasado jueves ante el Servigroup Benidorm, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto salió victorioso (26-27) en su visita al Club Balonmano Alcobendas en el Pabellón de los Sueños, en un partido correspondiente a la decimoctava jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Dos goles de Paco Ruiz, encargado de lanzar las penas máximas, situaron el 1-3 en los primeros tres minutos del encuentro. Una exclusión en forma de dos minutos a Laurenz Kluth no fue aprovechada por los visitantes y se produjo un parcial de 2-1 favorable a los locales. Tras ello, los alcobendenses estuvieron cinco minutos sin ver portería y llegaron nuevas máximas rojiblancas de +4 (5-9) y +5 (5- 10) en los minutos 12 y 13, respectivamente, gracias a las intervenciones de Juani Villarreal y a la facilidad para encontrar una y otra vez a Álex Pozzer en la zona de pivote.

La exclusión a Gonzalo Pérez cerca del minuto 15 propició un parcial de 2-0 favorable a los madrileños, con dos tantos consecutivos de Óscar Moreno que les permitieron recortar mínimamente las diferencias (7-10). Javier Suárez solicitó su primer tiempo muerto en el minuto 16. Los de la capital siguieron encontrando a sus extremos y se acercaron a tan solo dos dianas (8-10). Rápidamente, los valencianos volvieron a ampliar la renta hasta el +4 (9-13), en gran parte gracias al sector izquierdo ofensivo con Oriol Teixidor y Carlos Martín. Sergio Mallo detuvo el choque para preparar la última jugada antes del descanso con resultado exitoso. Al descanso se llegó con un marcador de 13-17.

Segunda parte

Tras la reanudación, los madrileños continuaron mostrando las mismas imprecisiones que en la primera mitad. Se vivió un tramo de intercambio de goles que beneficiaba a los intereses del conjunto valenciano. Los rojiblancos tomaron un par de malas decisiones en ataque, lo que redujo la efectividad goleadora mostrada en los primeros treinta minutos. Javier Suárez solicitó un nuevo tiempo muerto en el minuto 42 con el 16-22 en el luminoso, un tiempo muerto que surtió efecto de manera inmediata con un parcial de 2-0 que colocaba el 18-22 al llegar al ecuador de la segunda parte.

Sergio Mallo se vio obligado a detener el encuentro en el minuto 48, al comprobar cómo su rival se acercaba cada vez más en el marcador (20-23). Carlos Martín consiguió desatascar el ataque posicional desde el extremo izquierdo ya que los porteños se quedaron anclados en los 23 goles. Los locales subieron líneas en defensa, provocando errores rojiblancos. La tarjeta roja directa a Arnau Fernández en el minuto 56 acrecentó las esperanzas del Club Balonmano Alcobendas de sumar sus primeros puntos del curso. Anthony Pinto dispuso de un lanzamiento para empatar con el partido casi concluido, pero Juani Villarreal lo detuvo y el resultado final fue de 26-27.

Coliderato y próximo partido

Con la suma de estos dos nuevos puntos, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto empata a 28 puntos con el líder de la categoría, el Cajasol Sevilla BM Proin, aunque se mantiene por debajo debido al golaverage particular desfavorable. Además, seguirá una semana más como segundo clasificado, independientemente de lo que ocurra en el resto de la jornada.

El próximo compromiso será el sábado, cuando recibirá al Anaitasuna en el Pabellón Port de Sagunt a partir de las 18:30, en un encuentro correspondiente a la decimonovena jornada.

Estadísticas del Fertiberia Puerto Sagunto ante el CB Alcobendas. / rfebm

FICHA TÉCNICA:

Club Balonmano Alcobendas (26): Alejandro Colón (6), Óscar Moreno (7), Jaime Suárez (-), Javier Suárez (-), Pablo Muñoa (-), Sergio Lozano (2), Yago Abad (1), José María Gutiérrez (2), Óscar Ruiz (-), Anthony Pinto (2), David Torrejón (2), David López (-), Laurenz Kluth (3), Alonso Maidana (1), Diego Cristian Lita (-), Alejandro Echevarría (-).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (27): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Olivares (1), Francisco Ruiz (2), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (2), Arnau Fernández (-), Gonzalo (-), David García (-), Matheus de Novais (6), Serradilla (3), Capitán (-), Zungri (2), Carlos Martín (7), Teixidor (3).

Árbitros: Raúl López Burgueño y Álvaro García San José.

Exclusiones: Laurenz Kluth, Arnau Fernández, Gonzalo Pérez, David García en forma de dos minutos y Arnau Fernández mediante tarjeta roja directa.

Parciales: 1-3, 4-6, 6-10, 9-12, 10-15, 13-17 (descanso); 14-19, 16-20, 18-22, 20-23, 23-25 y 26-27 (final).

Incidencias: Partido de la 18.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón de los Sueños.