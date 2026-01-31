Los Hispanos ya conocen su camino hacia el Mundial de Balonmano 2027: España se jugará el billete en mayo

Los Hispanos ya conocen su hoja de ruta para lograr la clasificación al Campeonato del Mundo 2027, que se disputará del 13 al 31 de enero en Alemania. Tras el sorteo celebrado por la EHF en Herning (Dinamarca), España se medirá en la ronda final al vencedor del cruce entre Georgia e Israel, en una eliminatoria que se disputará el próximo mes de mayo.

El equipo dirigido por Jordi Ribera buscará prolongar su presencia en las grandes citas internacionales en una fase decisiva que marcará su futuro inmediato en el panorama mundial del balonmano.

Un sorteo clave celebrado en el marco del Europeo 2026

El sorteo tuvo lugar el pasado 31 de enero coincidiendo con el Final Weekend del EHF EURO 2026, una cita que reunió a las principales selecciones del continente. En este contexto, la Federación Europea de Balonmano definió los emparejamientos de la fase final del clasificatorio mundialista.

España quedó emparejada con el ganador de la eliminatoria previa entre Georgia e Israel, correspondiente a la Fase de Clasificación 2. Este duelo se disputará entre el 18 y el 22 de marzo, fechas en las que Los Hispanos conocerán definitivamente a su rival.

Georgia o Israel, el último obstáculo para España

El combinado nacional deberá esperar hasta finales de marzo para saber si su oponente será Georgia o Israel. Ambos equipos llegan con aspiraciones de dar la sorpresa, aunque sobre el papel España parte como favorita en cualquiera de los escenarios.

El cuerpo técnico encabezado por Jordi Ribera seguirá de cerca esta eliminatoria para preparar con antelación la estrategia más adecuada, consciente de que en este tipo de cruces no hay margen para el error.

La eliminatoria decisiva se disputará en mayo

La ronda definitiva para acceder al Mundial 2027 se jugará en formato de ida y vuelta durante el mes de mayo: partido de ida: entre el 13 y el 14 de mayo, en territorio español. Partido de vuelta: entre el 16 y el 17 de mayo, como visitante.

Este formato obligará a Los Hispanos a mostrar su mejor versión durante dos encuentros consecutivos en apenas cuatro días. Superar esta fase supondrá obtener el billete directo al Mundial de Alemania. La ventaja de disputar el primer encuentro en casa puede resultar clave para encarar con garantías el choque de vuelta.

El objetivo: seguir entre la élite del balonmano mundial

España es una de las selecciones más laureadas del balonmano internacional en las últimas décadas. Campeona del mundo en 2005 y 2013, y habitual en podios europeos y mundiales, el equipo nacional aspira a mantener su estatus entre las potencias del deporte.

La clasificación para el Mundial 2027 es prioritaria dentro del proyecto deportivo de la Real Federación Española de Balonmano, que apuesta por combinar experiencia y juventud en esta nueva etapa.

Jugadores consolidados y nuevas promesas tendrán la responsabilidad de sostener el nivel competitivo que caracteriza a Los Hispanos.

Selecciones europeas ya clasificadas para el Mundial 2027

De cara al torneo, varias selecciones europeas ya tienen asegurada su presencia en Alemania gracias a sus resultados en el Europeo 2026: Croacia, Islandia, Portugal y Suecia. A ellas se suman: Dinamarca, como vigente campeona del mundo y Alemania, como país anfitrión

Estas seis selecciones ya esperan en la fase final, lo que aumenta la exigencia para el resto de combinados en las eliminatorias.

Un paso más hacia Alemania 2027

Los Hispanos ya saben que su camino al Mundial pasa por superar a Georgia o Israel en mayo. Un reto exigente, pero asumible para una selección acostumbrada a competir al máximo nivel. Con experiencia, talento y ambición, España afronta una nueva oportunidad para seguir escribiendo su historia en el balonmano internacional y asegurar su presencia en la gran cita de Alemania 2027.

Los próximos meses serán decisivos para confirmar si el equipo de Jordi Ribera mantiene su lugar entre la élite mundial.