Copa de la Reina
Elda Prestigio y AtticGo BM Elche se juegan el billete a la Fase Final de la Copa de la Reina
El duelo, a partido único, decidirá qué equipo estará en Donosti en la fase decisiva del torneo
Elda Prestigio y AtticGo BM Elche, equipos Teika, afrontan este miércoles 4 de febrero un duelo decisivo en la segunda fase de la Copa de la Reina. La eliminatoria, a partido único, otorgará al vencedor el billete para la Fase Final del torneo, que se disputará en Donosti.
Un partido clave
El encuentro se celebrará este miércoles 4 de febrero, a las 20:00 horas, en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez, y enfrentará a dos equipos inmersos en la exigencia del calendario liguero que encuentran en la Copa un escenario distinto, donde no hay margen de error y cada detalle resulta determinante.
Ambos conjuntos llegan a la cita con dinámicas competitivas exigentes y con la ambición de seguir avanzando en una competición que cada temporada gana peso dentro del balonmano femenino nacional. En este tipo de eliminatorias, la solidez defensiva, el acierto bajo palos y la capacidad para gestionar los momentos clave suelen marcar la diferencia.
El choque vuelve a poner de relieve el buen momento del balonmano femenino en la Comunitat Valenciana, con dos proyectos consolidados capaces de competir al máximo nivel en una de las competiciones más emblemáticas del calendario.
Se espera un gran ambiente
Las entradas para el encuentro tendrán un precio de 10 euros para adultos y 5 euros para público juvenil, mientras que socios y abonados podrán acceder de forma gratuita.
Un duelo sin red, con un único premio en juego: estar en la Fase Final de la Copa de la Reina.
- Última hora de la operación salida con Raba y Santamaria
- El exvalencianista Yaremchuk encuentra equipo a pocas horas del cierre de mercado
- ¿Qué pasa con Javi Guerra?
- El Valencia CF entra en el último día del mercado: Así están sus opciones de fichar
- Los movimientos del Valencia CF en el mercado de fichajes
- Pedro Martínez: 'Hemos tirado 36 triples pero deberíamos haber tirado aún más
- Comunicado del Hapoel Tel Aviv sobre el partido contra Valencia Basket
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas