Elda Prestigio y AtticGo BM Elche se juegan el billete a la Fase Final de la Copa de la Reina

Elda Prestigio y AtticGo BM Elche, equipos Teika, afrontan este miércoles 4 de febrero un duelo decisivo en la segunda fase de la Copa de la Reina. La eliminatoria, a partido único, otorgará al vencedor el billete para la Fase Final del torneo, que se disputará en Donosti.

Un partido clave

El encuentro se celebrará este miércoles 4 de febrero, a las 20:00 horas, en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez, y enfrentará a dos equipos inmersos en la exigencia del calendario liguero que encuentran en la Copa un escenario distinto, donde no hay margen de error y cada detalle resulta determinante.

Ambos conjuntos llegan a la cita con dinámicas competitivas exigentes y con la ambición de seguir avanzando en una competición que cada temporada gana peso dentro del balonmano femenino nacional. En este tipo de eliminatorias, la solidez defensiva, el acierto bajo palos y la capacidad para gestionar los momentos clave suelen marcar la diferencia.

El choque vuelve a poner de relieve el buen momento del balonmano femenino en la Comunitat Valenciana, con dos proyectos consolidados capaces de competir al máximo nivel en una de las competiciones más emblemáticas del calendario.

Se espera un gran ambiente

Las entradas para el encuentro tendrán un precio de 10 euros para adultos y 5 euros para público juvenil, mientras que socios y abonados podrán acceder de forma gratuita.

Noticias relacionadas

Un duelo sin red, con un único premio en juego: estar en la Fase Final de la Copa de la Reina.