El Elda Prestigio se lleva el duelo copero ante el Atticgo Elche

El calificativo de 'torneo del KO por excelencia' ha sido elevado a la máxima potencia, porque esa es la magia de la Copa de S. M. la Reina. Y es que la segunda ronda terminó con tres aspirantes al título eliminados: Atticgo Elche, Costa del Sol Málaga y Conservas Orbe Zendal Porriño.

En Elda, AtticGo Elche sufría una dura derrota por la mínima (23-22) ante Elda Prestigio que, a pesar del estrecho resultado final, tuvo el choque bajo control en todo momento. El conjunto ilicitano, dirigido de forma temporal por Alberto Zabalegui ante la baja de paternidad de Joaquín Rocamora, tuvo que afrontar la segunda mitad con 6 goles de desventaja y, a pesar de su empuje, iba a ser derrotado ante las jugadoras de Beatriz Escribano.

El Ciudad de Elda vivió una noche para el recuerdo con el duelo autonómico de la Copa de la Reina. Desde los primeros minutos, Elda Prestigio mostró un juego ofensivo fluido y dinámico, encontrando espacios con facilidad ante la defensa semiabierta de Atticgo Elche. El técnico visitante se vio obligado a pedir tiempo muerto con apenas cinco minutos de juego y el marcador reflejando un 5-1.

La defensa eldense se convirtió en un auténtico muro. Elche apenas encontraba lanzamientos claros y, mediada la primera parte, el marcador ya señalaba un 7-3. Ni siquiera al subir líneas defensivas logró el conjunto ilicitano frenar a una Elda lanzada, dirigida con maestría por Malena Valles y con un juego colectivo que marcaba las diferencias. Solo Figueiredo y Oppedal lograban sostener a Elche en ataque. Al descanso, el 13-7.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local no bajó la intensidad. Apostó por una defensa 5:1 con Sarandeva adelantada y mantuvo el control del encuentro. El intercambio de goles mantuvo la ventaja local (16-12 en el minuto 10), y en el ecuador del periodo las locales incluso se atrevieron con el siete contra seis para seguir llevando la iniciativa (19-15 en el minuto 20).

Elche reaccionó en el tramo final, liderado por Figueiredo, y el partido entró en un desenlace de infarto. Elda supo resistir, mantener una renta de cuatro goles a falta de cuatro minutos y aguantar hasta el último suspiro. Elche tuvo un lanzamiento a tiempo parado para empatar… pero no entró. Explosión de alegría en la grada: Elda está en la fase final de la Copa de la Reina tras un triunfo sufrido y emocionante. Además las Cadetes de Vicente Aguado disputarán la Mini Copa de España.

El análisis de Alberto Zabalegui

Sorpresas

La sorpresa más sonada, quizá, se produjo en La Rioja, donde Costa del Sol Málaga era derrotado por la mínima a manos del Grafometal Sporting La Rioja. El conjunto andaluz parecía coger la medida al choque en el retorno a pista en el segundo acto (8-11), pero las locales no bajaron los brazos, creyeron en la remontada, y acabaron por conseguirla (16-13) para doblegar a las discípulas de Suso Gallardo.

Y en Valladolid, dura derrota (24-22) la encajada por Conservas Orbe Zendal Porriño, al que este 2026 solamente le depara malos momentos. Las bajas de Paulina Buforn y Aitana Santomé están pasando factura a las gallegas que, a pesar de afrontar la recta final del choque con una ligera ventaja (16-19), era arrollado por un Caja Rural Aula Valladolid liderado por Inoa Lucio y Naroa Baquedano.

Cumplieron las expectativas

Rocasa Gran Canaria, Mecalia Atlético Guardés y KH-7 Granollers no otorgaron posibilidad alguna a la sorpresa y se clasificaron para la fase final al superar a Zonzamas Plus Car Lanzarote, Balonmano Morvedre y CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife respectivamente. Quizá las gallegas afrontaron mayores problemas en su visita a territorio levantino, pero Elena Martínez y Lorena Téllez alejaron fantasmas para dar el pase a las suyas.

Noticias relacionadas

Queda, por tanto, conformada la nómina completa de equipos clasificados para la fase final de la Copa de S. M. la Reina, donde ya esperaban Super Amara Bera Bera como equipo organizador y defensor del título, y Replasa Beti-Onak como finalista el pasado curso.