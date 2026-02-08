El Fertiberia da un paso de gigante

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto sigue contando por victorias todos sus encuentros disputados en el Pabellón Port de Sagunt tras vencer al Anaitasuna por 25-24 en la decimonovena jornada de la División deHonor Plata Masculina.

En el siete inicial rojiblanco regresaba Dani Martínez bajo palos y el ya recuperado Antonio Capitán en el eje defensivo. El primer gol local no llegó hasta el minuto cuatro, provocado en gran parte por una sorprendente defensa presionante de los pamploneses, que alternaba entre la 5-1, la 4-2 y la 3-3. Los visitantes abrieron sus primeras brechas a favor con ventajas de +2 (3-1, 3-5 y 4-6). La máxima diferencia llegó con el 4-7 en el minuto 14. Pese a que la defensa rival se les seguía atragantando y estuvieron cuatro minutos consecutivos sin anotar, los porteños no se descolgaron del partido en ningún momento.

El conjunto local probó a atacar sin pivote, una novedad táctica que les permitió igualar la contienda en el minuto 19 con el 8-8. Una pena máxima transformada por Alberto Serradilla colocaba por primera vez a los de casa por delante en el marcador con el 9-8 en el minuto 21. Acto seguido, Nacho Moyano solicitó su primer tiempo muerto, introduciendo dos novedades tácticas: bajar la altura defensiva y atacar siete contra seis.

Ambas porterías mejoraron las prestaciones mostradas en los primeros quince minutos. Sergio Mallo pidió tiempo muerto a falta de menos de un minuto para el descanso, con resultado positivo, llegándose al intermedio con un marcador de 12-11.ç

Segunda parte

Tras la reanudación, se vivieron unos minutos de intercambio de goles. La batalla táctica en los banquillos continuaba, con el ataque sin pivote de los rojiblancos frente a la asfixiante defensa visitante. La exclusión de Imanol Nuin permitió a los porteños obtener por primera vez una ventaja de +2, con el 16-14. Nacho Moyano volvió a detener el encuentro en el minuto 38, introduciendo de nuevo el ataque siete contra seis.

Juani Villarreal detuvo un lanzamiento de siete metros clave en su primera aparición sobre el 40×20. La nueva máxima favorable a los valencianos, de +3 (19-16), liderada por los tantos de Matheus de Novais, obligó a los pamploneses a agotar sus tiempos muertos superado el ecuador de la segunda parte.

En esta ocasión, el tiempo muerto sí surtió efecto, recortando las diferencias hasta un solo gol con el 19-18, 20-19 y 21-20, hasta que finalmente lograron empatar con el 21-21, provocando un nuevo tiempo muerto de Sergio Mallo a falta de ocho minutos para el final. A cinco minutos para la conclusión, ambos equipos sufrieron una exclusión. Dos goles de Carlos Martín pusieron tierra de por medio para los intereses locales. La posterior exclusión de Oleg Kisselev dejó a los visitantes en inferioridad numérica durante el último minuto. Aun así, dispusieron de una última oportunidad para empatar prácticamente sobre la bocina, pero Dani Martínez lo evitó con una gran intervención. El resultado final fue de 25-24.

Con la suma de estos dos nuevos puntos, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se mantendrá una semana más como segundo clasificado, con un total de treinta puntos, independientemente de lo que suceda en el resto de la jornada.

El próximo compromiso será de nuevo en el Pabellón Port de Sagunt, el próximo sábado 14 a partir de las 18:30 horas, recibiendo a la Fundación Agustinos Alicante.

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (25): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Olivares (-), Paco Ruiz (-), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (5), Arnau Fernández (1), Gonzalo (2), David García (-), Matheus de Novais (4), Serradilla (5), Capitán (-), Zungri (4), Carlos Martín (3), Teixidor (-). Anaitasuna (24): Pablo Fernández (2), Iker Elola (1), Imanol Nuin (1), Ander Martín (-), Andoni Beraza (-), Mikel Redondo (-), Teo Marchesino (1), Alin Cozmaciuc (-), Unai Elizondo (2), Xabier Istúriz (3), Oleg Kisselev (1), Julen Elustondo (3), Marco Moreno (2), Iker Aguilera (-), Ibai Etxarte (5), José Paulo Silva (3).

Árbitros: José Alberto Romero Cruz y Enrique Javier Romero Cruz.

Exclusiones: Juani Villarreal, Pablo Fernández, Imanol Nuin, Oleg Kisselev y Julen Elustondo en forma de dos minutos y Fernando Calero y Jesús María Gastón mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 1-2, 3-5, 5-7, 7-8, 10-9, 12-11 (descanso); 14-14, 16- 15, 18-16, 20-19, 22-21 y 25-24 (final).

Incidencias: Partido de la 19.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.