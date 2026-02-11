El Horneo Alicante cae en el Palau Blaugrana ante un Barça imparable al que le plantó cara en el regreso de la Liga Nexus Energía Asobal. El conjunto de Ortega salió con la sexta marcha ya puesta desde el pitido inicial y poca opción le dio a los alicantinos. Los de Roi Sánchez veían como su rival de esta tarde le superaba en todas las líneas. Pero los alicantinos aún no habían dicho la última palabra.

Con el paso de los minutos y tras ese arreón inicial, el equipo supo reaccionar y acercarse al marcador. Sin perderle la cara en ningún momento, dejándose la piel en cada jugada de ataque y defensa, el Horneo intentaba mantener el ritmo. Destacada la actuación de Roberto Domenech bajo palos que frenaba el asedio culé. Sin embargo, las pérdidas de balón penalizaban más de lo merecido con un 27-14 al descanso.

La segunda parte arrancó como terminó la primera: con un Barça imparable que ampliaba la distancia en el marcador por minuto. Pero, tal y como pasó en el primer tiempo, más de lo que pudiera reflejar el marcador, el Horneo lo intentaba y probaba tanto en ataque como en defensa para lograr acercarse lo máximo posible a su rival en esta vuelta de la Liga Nexus Energia Asobal.

Los jugadores del Horneo EÓN Alicante. / SD

Goles que, llegaban sobre todo, desde el extremo con un Laucha Robledo que acertaba cada ocasión que se le presentaba y que se convirtió en el hombre más peligroso de los de Roi en este periodo.

Si Barça se alejaba, el Horneo lograba volver a acercarse con la manera más rápida y eficaz que le estaba sirviendo esta noche: desde los extremos. Destacada también fue la actuación de un joven David Faílde que debutaba en competición con el equipo y que achicó agua en más de una ocasión ante un Barça que cada vez llegaba con más facilidad. A pesar del 51-32 final, el equipo se vació en cada jugada y no dio el partido por perdido en ningún momento.

Próxima cita

Con este resultado, el Horneo Alicante se mantiene noveno con 12 puntos y ya solo piensa en el partido vital de este domingo ante SANICENTRO BM Guadalajara en el Pitiu Rochel a las 17:00h.