Fertiberia Puerto Sagunto y Fundación Agustinos Alicante, duelo autonómico con miras al ascenso

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto y el Fundación Agustinos Alicante se enfrentan este sábado en el Pabellón Port de Sagunt (18:30 horas), en la jornada 20 de la División de Honor Plata, en un duelo autonómico en el que ambos tratarán de sacar una victoria que les siga acercando a los puestos de ascenso a la Liga Asobal.

El Balonmano Puerto Sagunto es el segundo clasificado de la División de Honor Plata con 30 puntos, a solo dos del líder Cajasol Sevilla BM Proin. Por su parte, el Fundación Agustinos es el tercero de la liga con 28 puntos.

En caso de victoria, los valencianos consolidarían aún más la segunda plaza, mientras que, si el triunfo fuera para los alicantinos, serían ellos quienes se situarían en dicha posición, gracias a contar con un mejor golaveraje.

El sistema de competición de la Segunda división del balonmano español permite que el líder y campeón de la fase regular ascienda de manera directa. El otro equipo que asciende a la élite es el campeón de un 'play-off' a partido único que enfrenta a los otros cuatro clasificados.

De cara al duelo autonómico, el Fertiberia Puerto Sagunto acumula una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Su única derrota fue precisamente ante el líder Proin (30-16), mientras que el pasado fin de semana se impuso al Anaitasuna por un solitario gol de diferencia (25-24).

El Fundación Agustinos Alicante en cambio llega a Sagunto con un balance positivo de seis triunfos en los últimos seis encuentros. Su última victoria llegó esta pasada jornada al Barça Atlètic (31-26).

En el partido de ida, disputado en el Pabellón Colegio San Agustín, más conocido como La Catedral, los dos puntos se quedaron en casa tras el triunfo local por 27-21.

El otro representante del balonmano valenciano en la División de Honor Plata es el Balonmano Servigroup Benidorm, sexto clasificado con 22 puntos, a solo 2 puntos de los puestos que dan acceso al 'play-off' de ascenso. Este fin de semana se medirá al Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa, 12:30 horas en el Pabellón Garganes.

