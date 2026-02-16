Empates de Atticgo Elche y Elda Prestigio y victoria del Morvedre

Se disputó la jornada 19 de Liga Guerreras Iberdrola con empates para Atticgo Elche y Elda Prestigio y victoria del Balonmano Morvedre.

Crónica del Atticgo Elche

Un duelo frenético en el Pabellón Huerta del Rey entre Caja Rural Aula Valladolid y AtticGo Elche terminó con un empate que sabe tanto a sufrimiento como a resistencia en el Partido Estrella de Teledeporte de la jornada 19 de Liga Guerreras Iberdrola.

El encuentro estuvo marcado por las pérdidas constantes y el protagonismo de las porteras, especialmente Nicole Morales y Marisol Carratú, decisivas en ambos lados de la pista.

El inicio mostró dos equipos estudiándose, con un ritmo irregular y alternancia de golpes. Carmen Figueiredo, muy inspirada, sostuvo a AtticGo Elche en el tramo inicial, llevando a las ilicitanas a ventajas que rondaron los dos y tres goles.

Aula Valladolid, sostenido por Carmen Sanz bajo palos y por el carácter competitivo de Amaia González de Garibay, se mantuvo a flote en un primer tiempo de tanteo bajo donde cada gol costaba un mundo. El descanso llegó con 9–11 y la sensación de que el partido estaba totalmente abierto.

La segunda mitad se convirtió en un vaivén emocional. AtticGo Elche llegó a ponerse cuatro arriba con otro destello de Figueiredo (9–13), pero Naroa Baquedano, María Guerra y el empuje defensivo local resucitaron al Aula, que llegó a igualar (14–14) y más tarde volver a hacerlo en el 19–19 (min. 53).

Los últimos minutos fueron puro vértigo. Nicole Morales y Marisol Carratú firmaron paradas de enorme valor, mientras los ataques se ahogaban entre nervios y pérdidas. Cuando todo parecía decantarse para Elche, Baquedano igualó de nuevo y el duelo quedó abierto hasta la última jugada.

La acción final lo resume todo: contraataque de Paula Agulló, mano a mano... y Carratú aparece con una parada salvadora que asegura un punto para el Aula Valladolid.

Valoración de Alberto Zabalegui

Ficha técnica

Caja Rural Aula Valladolid (9+11): Carmen Sanz y Marisol Carratú (porteras), Nerea Patiño (1), Mónica Gutiérrez, Inoa Lucio (1), Angela Zurni, Jimena Arriaga, Kadidiatou Jallow, Naroa Baquedano (7), Sandra Monteagudo (1), Clara Gutiérrez, Savina Bergara (2), Alejandra Alonso, Amaia González de Garibay (6), Polina Gorbatsjova (1), María Guerra (1).

Atticgo BM Elche (11+9): Nicole Morales y Teresa Antón (porteras), Jimena Laguna (2), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal, Patricia Méndez (1), Azul Spinelli, Clara Gascó, Zaira Benítez (2), Paola Bernabé (2), Vanessa Rubio (4), Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros, Carmen Figueiredo (7), Noelia Solla.

Árbitros: Marta Fernández Lafuente y Maialen Calderón Duñabeitia (Comité vasco). Excluyeron a Nerea Patiño por parte del Caja Rural Aula Valladolid y a Lisa Oppedal (2), Paola Bernabé y Noelia Solla por parte del Atticgo BM Elche. Mostraron tarjetas amarillas al entrenador local, salva Puis, y a la jugadora visitante, Paola Bernabé.

Delegada de mesa: Susana Reoyo Zamora.

Cronometradoras y anotadoras: Miriam Tornero Castaño y Carolina María Ureta Alonso.

Pabellón: Huerta del Rey (Valladolid) ante 500 espectadores.

Televisión: RTVE Play

Parciales cada cinco minutos: 1-2 / 3-5 / 5-7 / 6-8 / 8-8 / 9-1 (descanso) 11-13 / 14-14 / 15-16 / 17-18 / 19-20 / 20-20 (final).

Puntos importantes para Elda Prestigio y Morvedre

Elda Prestigio sacó un punto importantísimo, no sólo para alejarse del play-down, si no para acercarse a los play-offs. En un partido que tenía muy complicado al descanso ante Conservas Orbe Zendal Porriño (12-16), las pupilas de Bea Escribano sacaron la garra que caracteriza al conjunto eldense y, apoyadas en los nueve goles de Malena Valles, consiguieron rescatar el empate por 27-27.

El choque arrancó con un ritmo altísimo, transiciones constantes y alternancia en el marcador. Zsembery lideró el inicio ofensivo gallego, mientras el Elda trataba de ajustar defensivamente. Tras el 10–10 en el minuto 20, el equipo local atravesó un momento complicado en ataque que permitió a Porriño abrir brecha (12–16 al descanso).

La reacción no se hizo esperar en la segunda mitad. Ajustes defensivos, mayor intensidad y carácter competitivo permitieron al Elda recortar diferencias hasta colocarse 19–20. Incluso la tarjeta roja a Loras Sarandeva no frenó la reacción local.

El tramo final fue un auténtico ajedrez táctico entre ambos banquillos, con Porriño alternando el 7 contra 6 y el Elda buscando soluciones por los carriles exteriores. A falta de cinco minutos, las gallegas mantenían dos goles de ventaja, pero el equipo local no dejó de creer.

Los últimos segundos fueron de máxima tensión: empate en el marcador, tiempo muerto visitante a falta de 34 segundos y lanzamiento final a reloj parado que selló el reparto de puntos.

Las máximas goleadoras locales, Malena Valles (9 goles) y Agda Rafaela (5 goles)

El empate del Elda, en imágenes

Igualadísimo encuentro entre Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife y Club Balonmano Morvedre acabó cayendo del lado de las morvedresas. Lilly Torok y Fernanda Couto lideraron al equipo de una Cristina Cabeza que ha cambiado al equipo alicantino y los lanza directamente a la pelea por la permanencia.

La entrenadora Cristina Cabeza destacó el compromiso del equipo tras un inicio irregular: “En la primera parte, con nuestros errores, las dejamos entrar en el partido. En la segunda ellas se fueron en el marcador, pero el equipo respondió.”

Un parcial final de 1–7 dio la vuelta al encuentro y demuestra la entrega de las jugadoras en un momento clave de la temporada. “Este triunfo nos da aire y nos aleja un poco del descenso. Queda mucho por delante, pero seguiremos trabajando.”

El Morvedre suma así una victoria que refuerza la confianza del grupo y mantiene viva la lucha.