Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak marcan el camino hacia la final de la XLVII Copa de la Reina

La XLVII edición de la Copa de S. M. la Reina de balonmano femenino ha trazado oficialmente su rumbo hacia la gran final. El sorteo de la fase final, celebrado en el Aquarium de Donostia, determinó los cruces entre los ocho equipos clasificados, que se disputarán el cetro copero entre el 8 y el 10 de mayo en Illunbe, San Sebastián. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales e institucionales, consolidando a San Sebastián como epicentro del balonmano femenino español.

Cruces definidos: Bera Bera y Beti-Onak, cabezas de serie

Super Amara Bera Bera, equipo anfitrión y cabeza de serie, se enfrentará en cuartos de final a Caja Rural Aula Valladolid, conjunto que actualmente lucha por mantener la categoría pero que ha demostrado su fortaleza en la Copa. Por su parte, Replasa Beti-Onak, también cabeza de serie, debutará ante Mecalia Atlético Guardés, equipo que llega en gran forma tras una sólida temporada liguera.

Copa de la Reina Cuadro / Real Federación Española de Balonmano

El cuadro se completa con el duelo entre Elda Prestigio y Grafometal Sporting La Rioja, que ya ha dado la sorpresa eliminando a “Las Panteras” malagueñas, y el enfrentamiento entre Rocasa Gran Canaria y KH-7 Granollers, poniendo sobre la mesa la competitividad de la Liga Guerreras Iberdrola.

San Sebastián, foco del balonmano femenino y la inclusión

La teniente de alcalde de Donostia, Ane Oyarbide, destacó la importancia de que la ciudad vuelva a acoger un torneo de estas características. “El deporte es una herramienta de cohesión social e igualdad. Espero que disfrutéis de nuestra ciudad igual que nosotros disfrutaremos de vuestro juego”, aseguró.

Copa de la Reina / Real Federación Española de Balonmano

Por su parte, Goizane Álvarez, diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, subrayó la apuesta por la inclusión: la edición de 2026 incorporará tecnología especial para que personas con baja visión o ceguera total puedan vivir la experiencia del balonmano en igualdad de condiciones.

La Minicopa de España también tiene grupo definido

Antes de los cruces de la fase final, se realizó el sorteo de la Minicopa de España, torneo cadete que enfrentará a los equipos sub-18 de los ocho clubes clasificados. La competición se desarrollará en dos grupos:

Grupo A: Mecalia Atlético Guardés, KH-7 Granollers, Oyonesa Sporting La Rioja y Rocasa Gran Canaria.

Mecalia Atlético Guardés, KH-7 Granollers, Oyonesa Sporting La Rioja y Rocasa Gran Canaria. Grupo B: Atarrabia Beti-Onak, Lacturale Bera Bera, Cavidel Aula Valladolid y Elda Prestigio.

MiniCopa Cuadro / Real Federación Española de Balonmano

Esta iniciativa permitirá que las futuras promesas del balonmano español ganen experiencia en un torneo paralelo al 40 x 20, consolidando la cantera y el crecimiento del balonmano femenino en España.