Lucía Prades y Paula Arcos, en la primera lista de Joaquín Rocamora para el clasificatorio al EURO 2026

Joaquín Rocamora ha hecho oficial su primera lista como seleccionador nacional de las Guerreras. El rondeño encara ya su primera concentración, en la que la selección española disputará las jornadas tres y cuatro del clasificatorio al próximo EHF EURO 2026, siendo sendos partidos ante Austria. El técnico sigue confiando en las valencianas Lucía Prades y Paula Arcos.

El seleccionador nacional ha convocado a 18 jugadoras para este compromiso de máxima importancia con un billete al Campeonato de Europa 2026 en juego. Las Guerreras están citadas el próximo 1 de marzo en el Hotel Eurostars de Madrid, donde harán noche antes de desplazarse al día siguiente a Viena, donde disputarán el primero de los encuentros en el Sport Arena Wien el 4 de marzo a las 18:00h. Dos días después, se desplazarán hasta Algeciras, Cádiz, volando primero desde la capital austriaca hasta Málaga. Será en la localidad gaditana donde disputarán el segundo de sus compromisos oficiales el sábado 7 de marzo a las 19:30h.

Las palabras de Rocamora

El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, señaló que en esta primera convocatoria ha querido que «las chicas que vienen participando últimamente se sientan partícipes de este nuevo ciclo», convencido de que «este punto de inflexión parte de las propias jugadoras que estaban viniendo a la selección».

El técnico confesó que afronta su primera lista con «mucha ilusión», aunque advirtió que «no es la mejor manera de poder afrontar los dos primeros partidos internacionales» debido a que apenas contará con «dos o tres entrenamientos». En ese sentido, explicó que lo que espera es «empezar a ver algunos rasgos de cómo nos queremos identificar como grupo». Rocamora insistió en que el gran objetivo inmediato va más allá del resultado y pasa por reforzar el vínculo emocional con la afición, ya que considera que «esto es lo más importante que podemos esperar de esta semana» en los encuentros previstos.

Noticias relacionadas

Joaquín Rocamora. / SD

CONVOCATORIA DE 18 JUGADORAS