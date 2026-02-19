El Elda Prestigio, único representante de la Comunitat Valenciana en la Copa de la Reina

El balonmano femenino español vivirá una de sus grandes citas de la temporada del 8 al 10 de mayo en la Plaza de Toros de Illumbe, en San Sebastián, con la celebración de la Copa de la Reina de Balonmano 2026. Entre los ocho mejores equipos del país estará el Elda Prestigio, que representará con orgullo a la Comunitat Valenciana en un escenario de primer nivel.

Video del sorteo de El Da Prestigio.

El camino hacia la final

El conjunto eldense disputará los cuartos de final ante el Grafometal Sporting La Rioja, en un duelo de máxima exigencia que abrirá el camino hacia las semifinales (9 de mayo) y la gran final (10 de mayo). La cita reunirá a los mejores clubes del panorama nacional en un formato vibrante y decisivo, concentrado en tres días de pura emoción.

Publicación de El Dapa Prestigio en Facebook.

Publicación de Facebook que muestra fotografías del Sorteo de la Fase Final de la Copa Reina 2026.

Publicación de Facebook de El Da Prestigio sobre los representantes de los ocho equipos clasificados para la Fase Final de la Copa de la Reina 2026.

Minicopa

Paralelamente, la Minicopa de España de Balonmano contará con la presencia del equipo Cadete del Elda, que llega tras proclamarse subcampeón la pasada temporada, confirmando el excelente trabajo de cantera del club.

Video de la Minicopa de España 2026.

Además, el Elda es el único equipo clasificado de la Comunitat Valenciana tanto en la Copa de la Reina como en la Minicopa, reforzando su papel como referente del balonmano femenino autonómico y nacional.

Sorteo de la Minicopa de España. / RFEBM

La entidad afronta el fin de semana con ambición, ilusión y el respaldo de toda su afición, con el objetivo de seguir haciendo historia y llevando el nombre de Elda y de la Comunitat Valenciana a lo más alto del balonmano español.