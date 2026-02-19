El Elda Prestigio, único representante de la Comunitat Valenciana en la Copa de la Reina
San Sebastián acoge del 8 al 10 de mayo la competición copera con la presencia de ocho equipos en la lucha por el título
P. S.
El balonmano femenino español vivirá una de sus grandes citas de la temporada del 8 al 10 de mayo en la Plaza de Toros de Illumbe, en San Sebastián, con la celebración de la Copa de la Reina de Balonmano 2026. Entre los ocho mejores equipos del país estará el Elda Prestigio, que representará con orgullo a la Comunitat Valenciana en un escenario de primer nivel.
El camino hacia la final
El conjunto eldense disputará los cuartos de final ante el Grafometal Sporting La Rioja, en un duelo de máxima exigencia que abrirá el camino hacia las semifinales (9 de mayo) y la gran final (10 de mayo). La cita reunirá a los mejores clubes del panorama nacional en un formato vibrante y decisivo, concentrado en tres días de pura emoción.
Minicopa
Paralelamente, la Minicopa de España de Balonmano contará con la presencia del equipo Cadete del Elda, que llega tras proclamarse subcampeón la pasada temporada, confirmando el excelente trabajo de cantera del club.
Además, el Elda es el único equipo clasificado de la Comunitat Valenciana tanto en la Copa de la Reina como en la Minicopa, reforzando su papel como referente del balonmano femenino autonómico y nacional.
La entidad afronta el fin de semana con ambición, ilusión y el respaldo de toda su afición, con el objetivo de seguir haciendo historia y llevando el nombre de Elda y de la Comunitat Valenciana a lo más alto del balonmano español.
- El Valencia CF avanza en la operación Saravia
- El Valencia CF da el primer paso para fichar lateral derecho
- El Valencia Basket rescinde el contrato de una jugadora de la primera plantilla
- El Valencia CF moldea al lateral derecho del futuro: Rodrigo Gamón
- El ex del Valencia CF Otamendi deja KO a Vinicius con un vacile de época
- Cristian Rivero renueva con el Valencia CF hasta 2027
- La criminal agresión de Valverde en Champions que enfada al mundo del fútbol
- Enésima vergüenza comparativa con el Madrid entre Almeyda y Rudiger