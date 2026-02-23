El Horneo Alicante roza la épica en Torrelavega tras un ejercicio de fe y carácter (29-28)

El Horneo BM Alicante firmó un partido de enorme competitividad en su visita al Bathco BM Torrelavega, donde cayó por la mínima (29-28) después de pelear hasta el último segundo ante uno de los mejores equipos de la liga. El conjunto alicantino dejó una imagen muy sólida durante los 60 minutos, compitiendo de tú a tú y demostrando personalidad tanto en defensa como en ataque.

En la primera mitad, el HORNEO ofreció una versión muy seria. Desde el inicio, el equipo se mostró concentrado y ordenado en tareas defensivas, con un sistema compacto que dificultó la fluidez ofensiva del cuadro local. Las ayudas constantes, la intensidad en el uno contra uno y el trabajo colectivo permitieron mantener el partido equilibrado durante muchos minutos.

Solidez

En ataque, los alicantinos movieron el balón con criterio y paciencia, encontrando situaciones claras tras largas posesiones y alternando con acierto el lanzamiento exterior y el juego con el pivote y los extremos. Esa combinación permitió al HORNEO mantenerse siempre en partido, llegando al descanso con una desventaja mínima (13-11) y con sensaciones muy positivas.

Uno de los nombres propios de la primera parte fue el guardameta Roberto Domenech, protagonista de una actuación sobresaliente bajo palos. Sus intervenciones, varias de gran mérito en lanzamientos francos y acciones de contraataque, sostuvieron al equipo en los momentos de mayor presión local y fueron determinantes para que la diferencia al descanso fuese únicamente de dos goles (13-11).

Tras la reanudación, el encuentro exigió un plus de resistencia. Torrelavega logró ampliar la renta hasta los cuatro tantos, obligando al conjunto alicantino a remar a contracorriente durante buena parte del segundo acto. Sin embargo, lejos de descomponerse, el equipo mantuvo la intensidad defensiva, ajustó líneas y elevó el nivel físico para frenar el empuje del rival.

Creer

Con personalidad y determinación, los de Roi reducían diferencias. La circulación rápida de balón y la convicción en cada acción ofensiva permitieron al conjunto alicantino recortar distancias progresivamente, creyendo en todo momento en la remontada. El esfuerzo colectivo encontró premio en el tramo final, cuando el marcador reflejaba un ajustado 29-28 que devolvía la emoción al partido.

Con el tiempo prácticamente cumplido, el HORNEO dispuso de la oportunidad de empatar desde los siete metros tras forzar una acción de máxima tensión en el último ataque. Xabi Barreto asumió la responsabilidad desde la línea de penalti, pero su lanzamiento fue detenido por el guardameta local, evitando el empate en la última jugada.

Más allá del resultado, el HORNEO BM Alicante demostró carácter, ambición y capacidad competitiva frente a uno de los equipos más potentes del campeonato. El conjunto alicantino peleó hasta el final, ofreció una imagen de gran nivel y dejó claro que está preparado para competir sin complejos ante cualquier rival de la liga.

Próxima cita

Con este resultado y, a falta de que termine la jornada, el equipo se mantiene noveno con 12 puntos. La próxima semana recibe en el Pitiu Rochel al Dicorpebal Logroño La Rioja, segundo en la clasificación. El encuentro se jugará el domingo 1 de marzo a las 12:30 horas.